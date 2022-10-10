​Mali’de 400 katarakt hastası ışığa kavuştu.

Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan katarakt hastalığı, yaşın yanı sıra, yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Katarakt, 15 dakika süren kısa bir ameliyatla tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen, maddi imkânsızlıklar ve teknik yetersizlikler nedeniyle milyonlarca insan, göremeden hayatlarına devam ediyor.

Bugüne kadar 168 bin 53 katarakt ameliyatı

Katarakt çalışmalarına 2007 yılında Afrika’da başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, “Katarakt Ameliyatları Projesi” kapsamında 2017 yılına kadar 100 bin kişiyi ameliyat ettirerek yeniden görmelerine vesile oldu. 2017 yılında ise İHH’nın katarakt projesinin kapsamı daha genişledi ve Afrika’nın haricinde dünyanın farklı coğrafyalarında da ameliyatlar yapılmaya başlandı. İHH tarafından, 2007 yılından günümüze kadar 168 bin 53 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi.

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400 kişi yeniden görmeye başladı

Son olarak, Batı Afrika ülkesi Mali’de katarakt ameliyatları gerçekleştirildi. İHH, yaptırdığı ameliyatlar ile Sikasso, Kıyan, Ouelessebougou, Dioila ve Mopti bölgelerinde 400 katarakt hastasının yeniden görmesine vesile oldu. Bu ameliyatlarla birlikte Mali’de şu ana kadar 12 bin 200 katarakt hastası ameliyat edilmiş oldu.

İHH, 2007 yılından bu yana 879 bin saha taraması yaparken, 455 bine yakın da muayene gerçekleştirdi.

Destek olmak için

İHH’nın katarakt çalışmalarına destek olmak için tüm operatörlerden KATARAKT yazıp 3072’ye SMS göndererek projeye 10 TL katkıda bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına KATARAKT yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.