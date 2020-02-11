Hayat Manhattan Bölge Savcılığı açıkladı Malcolm X suikastı dosyası 55 yıl sonra tekrar açılıyor
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Manhattan Bölge Savcılığı açıkladı: Malcolm X suikastı dosyası 55 yıl sonra tekrar açılıyor

Netflix'te yayınlanan 'Malcolm X'i kim öldürdü?' isimli belgeselin ardından Manhattan Bölge Savcılığı, yeni bilgilerin ortaya çıktığı gerekçesiyle suikast dosyasının yeniden açılacağını duyurdu. Malcolm X, 1965'te uğradığı suikast sonrası şehit olmuş, 1966'da üç kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Malcolm X
Şehit Malcolm X

Netflix'te yayınlanan Malcolm X suikastına ilişkine belgesel serisinin ardından, dosyanın yeniden açılarak suikastın incelenmesine karar verildi.

Dosya tekrar gözden geçirilecek

  • Manhattan Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, yeni bilgilerin gün yüzüne çıkması nedeniyle dosyanın yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

Malcolm X kimdir?
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Malcolm X kimdir?

Savcılığın açıklamasında, haksız yere mahkum edilen kişileri temize çıkarmayı hedefleyen bir kar amacı gütmeyen kurum olan Innocence Project (Masumiyet Projesi) ile birlikte çalışılacağı ifade edildi.

Savcılık, belgesel yayınlandıktan birkaç gün sonra açıklamada bulundu

  • Manhattan Bölge Savcılığı'nın açıklaması, Netflix'te 'Malcolm X'i kim öldürdü?' isimli belgeselin geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmasından birkaç gün sonra geldi. Belgesel serisinde, tarihçi Abdurrahman Muhammed, Malcolm X suikastıyla ilgili doğru kişilerin yakalanıp yakalanmadığının da içerisinde bulunduğu sorulara yanıt arıyor.

Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet... Malcolm X'in hayatı
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Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet... Malcolm X'in hayatı

Çocuk Malcolm konuşuyor
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Çocuk Malcolm konuşuyor

İnsan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te New York'ta yaptığı bir konuşma sırasında vurularak öldürmüştü. Suikasttan bir yıl sonra Mucahid Abdul Halim, Muhammed Abdul Aziz ve Halil İslam isimli 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti
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Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti
  • Aziz ve İslam yıllar boyunca masum olduklarını savunarak, aklanmaya çalışırken, Mücahid Abdul Halim suikastta rol oynadığını kabul etmiş ancak Aziz ve İslam'ın masum olduğunu söylemişti.

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1985 yılında afla salıverilen Muhammed Abdul Aziz halen ismini temize çıkarmaya çalışırken, Halil İslam 2009'da hayatını kaybetti.

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