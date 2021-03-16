Hayat Mantı buluşmasında 14 dünür yemeğinde 8 pozitif vaka çıktı Biz nasıl mücadele edeceğiz?
AKTÜEL

Mantı buluşmasında 14 dünür yemeğinde 8 pozitif vaka çıktı: 'Biz nasıl mücadele edeceğiz?'

Mantı buluşmasında 14 dünür yemeğinde 8 pozitif vaka çıktı: 'Biz nasıl mücadele edeceğiz?'

Kayseri'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı 97,72'den 142,95'e yükseldi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, filyasyon ekiplerinin çalışmalarında mantı yapmak için bir araya gelen kadınlardan 14, dünürlerin yemeğinde 8 kişide pozitif vaka tespit edildiğini söyleyerek, "Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz?" dedi

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, güncellenen koronavirüs risk haritasında vaka sayısının artmasına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Benli, illerin renk değişiminde vaka sayılarının yanında, hastanedeki mevcut durum, vaka test oranı ve salgın ilerleyişinin de dikkate alındığını belirtti. Benli, "Şehrimizde her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da hastane durumu, vaka ilerleyişi, vaka test oranları ve salgın ilerleyişi değerlendirildiğinde renginin değiştirilmemesi kararı verilmiş oldu" dedi.

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'MUTANT VİRÜS ÇIKINCA TEMASLILAR ORTAYA ÇIKTI'

Pandemi ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin yaşadığı sıkıntıları anlatan Benli, test sonucu pozitif çıkanların temaslıların isimlerini vermediğini söyledi. Benli, filyasyon ekibinin hastalığa yakalanan birinin temaslılarını bulmak için gittiğinde hiç temaslı çıkmadığını, sonra vaka mutant virüslü çıkınca temaslıların ortaya çıktığını anlatarak, "Ekiplerimiz vaka temaslısını almaya gidiyorlar; ama hiç temaslı alamıyorlar. Ancak vaka mutant vaka çıkınca arkadaşlar tekrar evine gidiyorlar. Tekrar geçmişe dönük 3 günlük kimlerle karşılaştığını aldıklarında yaklaşık 50’den fazla kişiyi temaslı olarak kaydediyorlar. Yani biz şu an bu temaslıları alamadığımız zaman virüsün yayılımına engel olamayız. Temaslı konusunda doğru bilgi verirsek çevremizi ve şehrimizi korumuş olacağız" ifadelerini kullandı.

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MANTI BULUŞMASINDA 14 VAKA

Filyasyon ekiplerinin karşılaştığı ilginç olaylara değinen İl Sağlık Müdürü Benli şöyle konuştu:

  • "Filyasyon ekibimiz apartmanda bir daireye gittiklerinde yan dairede çok fazla ayakkabı olduğunu görmüşler. Kapıyı çaldıklarında gün yapıldığını, içeriden 6 ailenin çıktığını görmüşler. Dün yine başka ekip arkadaşlarımız taziye evini görüyorlar. Taziye evine gittiklerinde aynı ortamda bulunan 110’dan fazla kişi saymışlar. Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz? Bunların dışında bir de apartmanın birinin bodrum katında kadınlar mantı sıkınca 14 pozitif vaka çıktı. Bir de dünürler bir araya gelmiş, yemek yemişler. Oradan 8 pozitif vaka çıktı. Pandemi bitmedi, devam ediyor. İlde her ne kadar fazla hissetmiyor olsak da pandemi can yakmaya devam ediyor. Çevremizdeki insanları kaybetmemek için kesinlikle pandemi bilincini edinmemiz gerekiyor. Kapalı, yoğun ortamlardan uzak durmamız, doğru bilgi paylaşımı yapmamız gerekiyor”

Her gün kilometrelerce yol yürüyorlar: Aşılama ekiplerinin yoğun mesaisi
FOTOĞRAF 11
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Evde sağlık hizmeti alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar için Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 83 aşılama ekibi oluşturuldu. Ekipler, her gün kent merkezinin yanı sıra köy ve mezralara giderek, 65 yaş üzeri kişilerin koronavirüs aşılarını yapıyor. 3'er kişilik ekipler zaman zaman araçla ulaşımın mümkün olmadığı köy ve mezralara ise ellerindeki malzemelerle birlikte kilometrelerce yürüyerek, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor. Gittikleri köy ve mezralarda aşılama çalışması yapan ekipler, internet çekmemesi halinde ise bölgedeki yüksek bir noktaya çıkarak tabletler ile sisteme girip onay kodu aldıktan sonra aşıyı yapıyor.
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Aşılama ekibinde yer alan doktorlardan Berat Akif Özberk, 28 gün arayla 2 doz halinde aşılama çalışmaları yapıldığını ifade etti. Kentte bugüne kadar 69 bin 750 kişiye aşılarının yapıldığını anlatan Özberk, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı çalışmalarımız devam etmektedir. Aşı çalışmalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 65 yaş ve üzeri hastalara 28 gün arayla iki doz şeklinde yapılmaktadır. Sağlık çalışanları olarak kar kış demeden hastane ve sağlık ocaklarına gidemeyen vatandaşlarımızın evlerine gidip aşısını yapıyoruz. Bu şartlar altında çalışırken vatandaşlarımızdan ricamız herkes aşısını tam olarak yaptırmaları yönündedir. Zaman zaman arazi şartları nedeniyle araçla gidilemeyen yerlere yürüyerek ulaşıyoruz ve bazı zamanlarda onay kodu almak için internetin çektiği alanları arıyoruz. Her türlü şartta aşılama yaparak, vatandaşlarımızı da koronavirüse karşı bilgilendiriyoruz dedi.
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Aşılama ekibinde yer alan doktorlardan Ezgi Işık ise aşılamanın yanı sıra ekiplerin koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin temaslı olduğu vatandaşlarla da irtibat kurarak filyasyon çalışması yaptıklarını ve herkesi pandemi sürecine ilişkin bilgilendirdiklerini kaydetti. 65 yaş üzeri vatandaşlar ise evlerine gelerek kendilerine aşılarını yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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Her gün kilometrelerce yol yürüyorlar: Aşılama ekiplerinin yoğun mesaisi
Adıyaman'da , koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık ekipleri, araçla ulaşımın mümkün olmadığı mezralara kilometrelerce yürüyerek gidiyor ve 65 yaş üzeri vatandaşları aşılıyor. İnternetin çekmediği bölgelerde yüksek noktalara çıkarak onay kodu alan ekipler, bugüne kadar kentte 69 bin 750 kişiye aşı yaptı.
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