Marilyn Monroe’yu kim öldürdü? 60 yıl sonra gelen şok itiraf

Romanın merkezinde, Goldsmith-Thomas’ın gençlik yıllarında ajans sekreteri olarak çalıştığı dönemde yaşadığı ürpertici bir anı yer alıyor. O dönemde tiyatro departmanında görevliyken, ofise gelen yaşlı bir adamın Marilyn Monroe’nun ölümüyle ilgili yaptığı çarpıcı itiraf, yazarın hafızasına kazınmış. Goldsmith-Thomas, o kişinin sessizce “Marilyn’i öldürdüler. Ben istemedim. Onu severdim. Bana ‘Milton Amca’ derdi. Ama kontrolden çıkmaya başlamıştı... bu yüzden öldürdüler” dediğini aktarıyor.