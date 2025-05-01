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Marilyn Monroe’yu kim öldürdü? 60 yıl sonra gelen şok itiraf

Marilyn Monroe’yu kim öldürdü? 60 yıl sonra gelen şok itiraf

10:281/05/2025, Perşembe
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Marilyn Monroe, 5 Ağustos 1962 tarihinde, Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu.
Marilyn Monroe, 5 Ağustos 1962 tarihinde, Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu.

Jennifer Lopez’in yapım ortağı Elaine Goldsmith-Thomas, ilk romanında Marilyn Monroe’nun ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Goldsmith-Thomas, Monroe’nun perde arkasında etkili bir iş insanı tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

Hollywood’un görünürdeki parıltılı dünyasının ardındaki karanlık perde yeniden aralandı.


1962’de hayatını kaybeden efsane oyuncu Marilyn Monroe’nun ölümünün ardında bir cinayet şüphesi olduğu öne sürüldü.


Jennifer Lopez'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı yapımcı Elaine Goldsmith-Thomas, ilk romanı Climbing in Heels ile dünyanın gündemine oturdu.


Kitapta, Hollywood'un karanlık geçmişini gözler önüne seren bir Marilyn Monroe iddiasında bulundu.


"Kontrolden çıkmaya başlamıştı bu yüzden öldürdüler"


Goldsmith-Thomas, People dergisine verdiği röportajda, 1980'li yıllarda William Morris Ajansı'nda çalışırken yaşadığı ürkütücü bir anıyı anlattı.


Romanın merkezinde, Goldsmith-Thomas’ın gençlik yıllarında ajans sekreteri olarak çalıştığı dönemde yaşadığı ürpertici bir anı yer alıyor. O dönemde tiyatro departmanında görevliyken, ofise gelen yaşlı bir adamın Marilyn Monroe’nun ölümüyle ilgili yaptığı çarpıcı itiraf, yazarın hafızasına kazınmış. Goldsmith-Thomas, o kişinin sessizce “Marilyn’i öldürdüler. Ben istemedim. Onu severdim. Bana ‘Milton Amca’ derdi. Ama kontrolden çıkmaya başlamıştı... bu yüzden öldürdüler” dediğini aktarıyor.


"Sektörün derin sırlarını saklayan bir figür"


DailyMail'in aktardığına göre, Goldsmith-Thomas daha sonra bu kişinin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. ve Kennedy ailesiyle yakın ilişkileri olan Peter Lawford'un menajeri Milt Ebbins olduğunu öğrendi. Ebbins, bir dönem Hollywood'da oldukça tanınan bir isimdi ve sektörün en derin sırlarını saklayan figürlerden biri olarak biliniyordu.




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