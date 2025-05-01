Aşınmış kitaplara 45 yıldır hayat veriyor

"Ciltçilik mesleğinde çırak yetişmiyor"





Ersu, ciltçilik mesleğinde alttan yetişen kimsenin olmadığını ve Erzincan'da mesleği icra eden yalnızca 2 kişinin kaldığını belirterek, "Alttan gelen bir kişi vardı, çırak olarak. O da başka yerde matbaa ustası olarak devam ediyor, ciltçiliği bıraktı. Geriden gelen başka ciltçi de kalmadı. Mesleğin son ustalarıyız. Mesleği yapan 2 kişi kaldı" diye konuştu.