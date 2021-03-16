Hayat Marketten tost yapmak için kaşar aldı İçinden çıkanı görünce şoke oldu
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Marketten tost yapmak için kaşar aldı: İçinden çıkanı görünce şoke oldu

Marketten tost yapmak için kaşar aldı: İçinden çıkanı görünce şoke oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aldığı kaşar peynirinden eldiven çıkan Ayşe Emer, "Alo 174 Gıda Hattı"na şikayette bulundu. Emer, firmanın kendisine bir koli malzeme göndermeyi teklif ettiğini fakat kabul etmediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Tost kaşarının içinden çıkan eldiven
Tost kaşarının içinden çıkan eldiven

Kocaeli erdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, yaptığı açıklamada, ürünü 2 Mart'ta aldığını belirterek, oğlunun tost istemesi üzerine peyniri kestiğinde içinden eldiven çıktığını söyledi.

Çok şaşırdığını dile getiren Emer, "Firma yetkilileriyle görüştüm. Firma bana özür olarak bir koli malzeme göndermeyi teklif etti. Olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Benim çocuklarım, ben bunları hak etmiyoruz. Susmak istemiyorum. Sağlık Bakanlığının sitesinden şikayetimi bildirdim, Gıda Hattı 174'ü aradım. Önce poşet sandım, baktım poşet değil, eldiven. Özellikle bu virüs zamanı insanların sağlığını hiçe saymamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Emer, hakkını sonuna kadar arayacağını ve gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağını sözlerine ekledi.

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