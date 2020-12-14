​Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına yanıt geldi. CİMER, "Güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" dedi.

Haber Merkezi 14 Aralık 2020, 08:46 Son Güncelleme: 14 Aralık 2020, 08:51 İHA