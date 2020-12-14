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Hayat Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMERden tokat gibi cevap Boşuna zahmet edip yazma
AKTÜEL

​Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma

Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına yanıt geldi. CİMER, "Güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" dedi.

Haber Merkezi İHA
Maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan kadın polislere zorluk çıkararak tehdit etti.
Maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan kadın polislere zorluk çıkararak tehdit etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

Evren Başar'ın attığı tweet.

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POLİSLERİ CİMER'E ŞİKAYET ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarında yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.

Ceza yazılınca maske takmayanlara seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz
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Ceza yazılınca maske takmayanlara seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz

Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
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Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
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