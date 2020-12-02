Maske takmayan 67 yaşındaki adamdan ilginç cevap: Takmıyorum ne bileyim?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halkı 3 temel kural olarak maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulunsa da halen dikkat etmeyenler var.

Bunlardan biri de İnegöl’de ikamet eden 67 yaşındaki Osman E, İnegöl’ün en işlek caddesinde sokağa maskesiz çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken polislere maskesiz yakalandı. Ekipler şahıs hakkında işlem yaptı. "Neden maske takmıyorsun" sorusuna ise verdiği cevap bir kez daha şok etti. "Takmıyorum, ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, haklısınız ama takmıyorum" diye cevap verdi. Yaşlı adam, polis tarafından hakkında işlem yapıldıktan sonra uyarıldı. Yaşlı adam daha sonra özür dileyerek cebinden maskesini çıkarıp taktı.

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