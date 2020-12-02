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Hayat Maske takmayan 67 yaşındaki adamdan ilginç cevap Takmıyorum ne bileyim?
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Maske takmayan 67 yaşındaki adamdan ilginç cevap: Takmıyorum ne bileyim?

Maske takmayan 67 yaşındaki adamdan ilginç cevap: Takmıyorum ne bileyim?

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 67 yaşındaki bir vatandaşın maskesiz dolaşmasına polis izin vermedi. Ekipler tarafından uyarılan ve hakkında işlem yapılan Osman E., 'Takmıyorum ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım haklısınız ama takmıyorum' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Hakkında işlem başlatılan yaşlı adam polislerin uyarısı sonrası maskesini taktı.
Hakkında işlem başlatılan yaşlı adam polislerin uyarısı sonrası maskesini taktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halkı 3 temel kural olarak maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulunsa da halen dikkat etmeyenler var.
Bunlardan biri de İnegöl’de ikamet eden 67 yaşındaki Osman E, İnegöl’ün en işlek caddesinde sokağa maskesiz çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken polislere maskesiz yakalandı. Ekipler şahıs hakkında işlem yaptı. "Neden maske takmıyorsun" sorusuna ise verdiği cevap bir kez daha şok etti. "Takmıyorum, ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, haklısınız ama takmıyorum" diye cevap verdi. Yaşlı adam, polis tarafından hakkında işlem yapıldıktan sonra uyarıldı. Yaşlı adam daha sonra özür dileyerek cebinden maskesini çıkarıp taktı.

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