Hayat Maskeyi çıkarıyoruz kampanyasına tepki Kanıta dayalı olmayan paylaşımlar hayatını kaybedenlerin ailelerini üzüyor
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'Maskeyi çıkarıyoruz' kampanyasına tepki: Kanıta dayalı olmayan paylaşımlar hayatını kaybedenlerin ailelerini üzüyor

'Maskeyi çıkarıyoruz' kampanyasına tepki: Kanıta dayalı olmayan paylaşımlar hayatını kaybedenlerin ailelerini üzüyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin başında maske takmak gelirken, Twitter'da, 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle paylaşım yapılması tepki çekti. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bu şekilde yanlış, kanıta dayalı olmayan paylaşımlar, sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini gerçekten çok üzüyor. Herkes mücadeleye katkı sağlarken bu şekilde mücadeleyi bozucu yaklaşımlar topumda umutsuzluğa neden oluyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Twitter'da, 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Özellikle de sağlık çalışanları Twitter'da tepkilerini dile getirdi ve salgınla mücadelede maske takılması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da Twitter'da gündem olan 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Prof. Dr. İlhan, bu tür yaklaşımların salgınla mücadeleye zarar verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

  • "Maske koronavirüsten korunmada temel ögelerden birisi. Hatta fiziksel mesafe, maske ve hijyen diye üçlememiz söz konusu. Bütün dünyada buna ilişkin kanıtlar mevcut. Böyle yaklaşımlar toplumu yanlış yönlendirebileceği gibi maske takmaktan yorulan bütün vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı zora sokuyor. Sağlık çalışanlarımız verdikleri tepkilerde elbette ki haklılar. Gerçekten çok zor şartlarda, karda, kışta filyasyona gidiyorlar, entübe hastaların bakımını yapıyorlar çok emekle bu süreci yaşıyorlar. Kendileri enfekte oluyorlar. Türkiye'de neredeyse her 10 koronavirüs hastasından birisi sağlık çalışanı, her 15-20 vakadan birisi sağlık çalışanı çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz"

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Prof. Dr. İlhan, böyle yaklaşımlara pirim verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın böyle yaklaşımlara pirim vermemesi gerekiyor, böyle yaklaşımlarda bulunanlara destek olmaması gerekiyor. Yanlış olduğunu bilerek böyle yaklaşım sergilememeleri gerekiyor. Bu şekilde yanlış, kanıta dayalı olmayan paylaşımlar, sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini gerçekten çok üzüyor.

Sağlık çalışanları özellikle çok emek sarf ediyor, sırf sağlık çalışanları da değil dükkanını açamayan esnafımız, evde durmak zoruna kalan vatandaşlarımız herkes mücadeleye katkı sağlarken bu şekilde mücadeleyi bozucu yaklaşımlar topumda umutsuzluğa neden oluyor ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltıyor.

Bu yüzden böyle paylaşımlara mahal vermemek, böyle paylaşım yapan vatandaşlarımıza da bunlardan vazgeçmesini söylemek en doğru yaklaşım olacak" diye konuştu.

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