Mavera Ödülleri 2024: "İradeni Kuşan, Umudu Yeşert!" Konulu Şiir, Hikaye ve Deneme Yarışması

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl yedincisi düzenleniyor. İradeni Kuşan, Umudu Yeşert! konulu, ödüllü şiir, hikaye ve deneme yarışması için başvurular başladı. Son gün 05 Nisan 2024.
30 Öğrenci Ödüllendirilecek
Alanında uzman hocalarımızın üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacaktır. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.
Mavera ödülleri 2024 İradeni Kuşan Umudu Yeşert! Konulu Ödüllü Şiir, Hikâye ve Deneme yarışmasının değerlendirme kurulunda;
Celal Fedai
Hüseyin Akın
Serap Kadıoğlu
Sıddık Ertaş
Şakir Kurtulmuş
Şeref Akbaba
Turan Karataş, Prof. Dr.
Zeynep Arkan
Alaattin Karaca, Prof. Dr.
Ali Işık
Aykut Ertuğrul
Naime Erkovan
Özlem Metin
Şerif Aydemir
Yasemin Karahüseyin
Yunus Emre Özsaray, Dr.
Alim Kahraman, Dr.
Fahri Tuna
Gökhan Özcan
Kurtuluş Öztürk, Dr.
Mustafa Uçurum
Müjdat Uluçam, Dr.
Nuray Alper
Vildan Coşkun, Prof. Dr. yer almaktadır.
Başvuru Tarihi
Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 05 Nisan 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.
- Mavera Ödülleri yarışmasına başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için www.maveraodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.