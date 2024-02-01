Mavera Ödülleri 2024: 'İradeni kuşan umudunu yeşert' konulu deneme yarışması

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl yedincisi düzenleniyor. İradeni kuşan umudunu yeşert! konulu, ödüllü deneme yarışması için başvurular başladı. Son gün 05 Nisan 2024.
30 öğrenci ödüllendirilecek
Alanında uzman hocaların üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacaktır. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.
Mavera ödülleri 2024 İradeni Kuşan Umudunu Yeşert! Konulu Ödüllü Şiir, Hikâye ve Deneme yarışmasının değerlendirme kurulunda;
- Celal Fedai
- Hüseyin Akın
- Serap Kadıoğlu
- Sıddık Ertaş
- Şakir Kurtulmuş
- Şeref Akbaba
- Turan Karataş, Prof. Dr.
- Zeynep Arkan
- Alaattin Karaca, Prof. Dr.
- Ali Işık
- Aykut Ertuğrul
- Naime Erkovan
- Özlem Metin
- Şerif Aydemir
- Yasemin Karahüseyin
- Yunus Emre Özsaray, Dr.
- Alim Kahraman, Dr.
- Fahri Tuna
- Gökhan Özcan
- Kurtuluş Öztürk, Dr.
- Mustafa Uçurum
- Müjdat Uluçam, Dr.
- Nuray Alper
- Vildan Coşkun, Prof. Dr. yer almaktadır.
Başvuru tarihi
Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 05 Nisan 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.
- Mavera Ödülleri yarışmasına başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için www.maveraodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.