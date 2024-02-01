Mavera Ödülleri 2024: 'İradeni kuşan umudunu yeşert' konulu deneme yarışması

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl yedincisi düzenleniyor. İradeni kuşan umudunu yeşert! konulu, ödüllü deneme yarışması için başvurular başladı. Son gün 05 Nisan 2024.





30 öğrenci ödüllendirilecek

Alanında uzman hocaların üç farklı kategoride değerlendireceği yazılardan, her bir kategoride 10, toplamda 30 öğrenci ödül alacaktır. Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.





Mavera ödülleri 2024 İradeni Kuşan Umudunu Yeşert! Konulu Ödüllü Şiir, Hikâye ve Deneme yarışmasının değerlendirme kurulunda;

Şiir Alanında;

Celal Fedai

Hüseyin Akın

Serap Kadıoğlu

Sıddık Ertaş

Şakir Kurtulmuş

Şeref Akbaba

Turan Karataş, Prof. Dr.

Zeynep Arkan





Hikâye Alanında;

Alaattin Karaca, Prof. Dr.

Ali Işık

Aykut Ertuğrul

Naime Erkovan

Özlem Metin

Şerif Aydemir

Yasemin Karahüseyin

Yunus Emre Özsaray, Dr.





Deneme Alanında;

Alim Kahraman, Dr.

Fahri Tuna

Gökhan Özcan

Kurtuluş Öztürk, Dr.

Mustafa Uçurum

Müjdat Uluçam, Dr.

Nuray Alper

Vildan Coşkun, Prof. Dr. yer almaktadır.





Başvuru tarihi

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler 05 Nisan 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.



