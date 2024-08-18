"Sağlıkta gereğini yaparız. Farklı bir şey istediler. Herkesin istediğini yapacak durumda değiliz. Gereği neyse onu yapıyoruz. Bu arkadaşımız trafik kazası geçirmiş. Kaburgada birkaç kırığı var. Normal uçakla gelebilecek bir pozisyonda. Oradaki büyükelçimiz ve hastaneyle bizzat görüştükten sonra birkaç gün içinde normal uçakla gelebileceğini ifade ettiler. Biz de bunun üzerine onu planladık. THY'ye, büyükelçimize teşekkür ediyorum. Aldık, İstanbul Havalimanı'na getirdik. (İmamoğlu) Onun girip girmediğini bilmiyorum. Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum. Bir hastanın özel uçakla mı helikopterle mi yoksa normal uçakla mı gelip gelmeyeceğine hastanın kliniğine, doktoruna ve gereğine göre hareket ederiz. Uçakla gelmesi gerekiyorsa, Türk vatandaşıysa Fizan'da olsa uçağı gönderir aldırtırım. Bu kadar güçlü bir devletim. Ama gerek yoksa o uçağın gidişinin maliyetini 85 milyon ödüyor."