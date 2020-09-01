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Hayat Mazhar Alanson, MFÖ konserinin iptal edilmesinden sonra ortaya atılan iddialara ateş püskürdü Vurun ulan vurun ben kolay ölmem
AKTÜEL

Mazhar Alanson, MFÖ konserinin iptal edilmesinden sonra ortaya atılan iddialara ateş püskürdü: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem

MFÖ grubunun 27 Ağustos’ta Bodrum’da vereceği konserin iptal edilmesinin yankıları hala devam ediyor. Konserin hiç bilet satılmadığı için iptal edildiği iddialarına sanatçı Mazhar Alanson tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Beni linç ediyorlar, vurun ulan vurun ben kolay ölmem” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mazhar Alanson
Mazhar Alanson

MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edildi. Konserin iptal nedeni olarak ‘sıfır bilet’ iddiası ortaya atıldı. Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson’un yaptığı bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.

"Ben peygamberime aşığım"

Bu iddialara sosyal medyasından yanıt veren Alanson “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem” ifadeleriyle tepki gösterdi. O sözlerin kendisine ait olmadığını belirten sanatçı, “Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, ‘Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson 'Peygamberime aşığım' deyince linç edildi
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Mazhar Alanson 'Peygamberime aşığım' deyince linç edildi

Mazhar Alanson ilk kez açıkladı: 'Siz onu bir aşk şarkısı zannediyorsunuz ama...'
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Mazhar Alanson ilk kez açıkladı: 'Siz onu bir aşk şarkısı zannediyorsunuz ama...'
Üsküdar'da konser veren ünlü sanatçı Mazhar Alanson, sevilen şarkısı 'Yandım Yandım'ı nasıl yazdığını ilk kez anlattı. Şarkısının aslında Kabe'ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “'Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz' dedi.

"Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz"

Alanson bilet iddiaları için ise “Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz" dedi. Bodrum konserinin organizasyon şirketi de basın açıklaması yaptı: “27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır. Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.”

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser
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İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser

​İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser
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​İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan vesilesiyle İstanbul Valiliği tarafından konser düzenlendi. Gülhane Parkı'ndaki seyircisiz konserde Mazhar Alanson ve Fuat Güner şarkılarını seslendirdi.


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