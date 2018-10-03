Medeniyetlerin buluşma noktası: Talas

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Ali Dağı'nın eteklerinde kurulu Kayseri'nin 2 bin yıllık yerleşim yeri Talas, camileri, kiliseleri, medreseleri, konakları, hanları, mektepleri ve taş evleriyle farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Elimizdeki imkanları seferber ederek tarihi sokak ve eserlerin restorasyonu için detaylı çalışma başlattık" dedi.
Tarihte birçok medeniyet ve farklı kültürün ortak buluşma noktası olan Kayseri'nin 2 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Talas, geçmişin izlerini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor.
Tarihi yolculuğa çıkartıyor
Tarih boyunca Mazaka, Tabal, Kilikya, Kapadokya, Med, Pers, Kayrus, Roma, Bizans, Danışment, Selçuklu ile Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran ve farklı din ve kültürden insanların buluşma noktası olan Talas, ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.
Asırlar boyunca İslam hoşgörüsüyle Türk, Kürt, Ermeni ve Rum kimliklerini bir arada yaşatmış bir yerleşim alanı olan Talas, ziyaretçilerine adeta bir kültür mozaiği sunuyor.
Günümüzde ise dar sokakları, yüksek duvarlı taş evleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği canlı bir sosyal yaşama sahip.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok kültürlü ve sosyal bir yer olan ilçenin, tarihin her döneminde yerleşim yeri olarak kullanıldığını söyledi. İlçenin her köşesinde farklı millete ait bir tarihi doku bulunduğunu belirten Palancıoğlu, şunları söyledi:
"Göreve geldiğimiz andan itibaren elimizdeki imkanları seferber ederek tarihi sokak ve eserlerin restorasyonu için detaylı çalışma başlattık. İlçeye baktığımız zaman Tablakaya, Han, Harman ve Kiçiköy mahalleleri hakikaten dokusu itibariyle Kayseri'nin yekpare kalmış tek tarihi bölgesi. İnsanlar tarihi mahalleleri gezdiklerinde 'böyle bir yer Kayseri'de var mıymış' hissine kapılıyor."
İlçenin, Kayseri için bir rahatlama mekanı olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, Talas'ın nüfusunun gündüz 160 bin iken akşamları 200 bine ulaşabildiğini söyledi. Palancıoğlu, Talas'ta farklı kültürden insanların kardeşlik içerisinde yaşadığını belirtti.