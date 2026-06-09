Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Milli güreşçilerden güç gösterisi

Bugün yayınlanacak bölümde Fatih Sultan Mehmet’in karşısında güreşecek iki başarılı sporcudan birini canlandıran Taha Akgül, sette başlarına gelenleri şöyle anlattı: “Sette ciddi bir olay oldu. 1 tonluk kapıyı komple yerinden kırıverdik. Normalde kapı açılıp içeri girmemiz gerekirken, kapı üzerimize devriliverdi. Bu sahnede bizler, kapının altından çıkıp düşman askerlerine saldırarak kaleyi ele geçiyoruz. Orada da güzel bir enstantane oldu. O kapının üzerimize devrilmesiyle beraber aslında ciddi bir tehlike atlattık. Biz yaşanan bu durumu gücümüzle absorbe ettik.”

Çekimlerin kendileri için güzel geçtiğini aktaran milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Bizim için çok anlamlı ve özel bir bölüm olacak. İnşallah bizi minderde izleyen halkımıza, burada da değişik rollerde gücümüzü göstereceğimiz sahnelerimiz olacak. 20 yılı aşkındır kameraların önünde güreşen insanlarız. Tabii rol yapmak farklı bir deneyim. Sette yer almak, onu yaşamak ve hissetmek bizim için de çok zor" dedi.