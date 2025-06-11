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Mehmed Fetihler Sultanı'ndan Kurtlar Vadisi'ne gönderme: Her tarafa ölüm saçardı

Mehmed Fetihler Sultanı'ndan Kurtlar Vadisi'ne gönderme: Her tarafa ölüm saçardı

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:2111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gürkan Uygun ile Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi sonrasında ilk kez bir yapımda bir araya geldi.
Gürkan Uygun ile Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi sonrasında ilk kez bir yapımda bir araya geldi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşamki bölümüyle sezon finali yaptı. Diziye, Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'si Gürkan Uygun, 'Mahmut Paşa' rolüyle dahil oldu. Bali Bey’i canlandıran Kenan Çoban’ın (Abdülhey), eski rol arkadaşına yaptığı gönderme akşama damga vurdu.

TRT 1'in sevilen yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, ikinci sezon finaliyle bu akşam izleyiciyle buluştu.

Çandarlı Halil Paşa'nın idam sahnesiyle gündem olan dizide, bir de Kurtlar Vadisi göndermesi de dikkat çekti.

Diziye, Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'si Gürkan Uygun, 'Mahmut Paşa' rolüyle bu bölümde dahil oldu.

Fetihler Sultanı'ndan Kurtlar Vadisi'ne gönderme

Dizide Bali Bey’i canlandıran ve geçmişte Kurtlar Vadisi dizisindeki Abdülhey rolüyle tanınan Kenan Çoban’ın, eski ve yeni rol arkadaşı Uygun'a yaptığı gönderme damga vurgu.

Pontus’tan dönerken Bali Bey, Mahmut Paşa’nın gençliğine (Memati karakterini kastederek) atıf yaparak,
"Eskiden yürüdüğü her yerde her tarafa ölüm saçardı imdi yaşlandı ama aslan her vakit aslan!"
ifadelerini kullandı.

YouTube
Mehmed Fetihler Sultanı'ndan Kurtlar Vadisi'ne gönderme: Her tarafa ölüm saçardı
Hayat
11 Haziran, Çarşamba

"Fatih'in yerine de Polat gelse..."

Sahne izleyiciden tam not alırken, dizinin sosyal medya hesaplarına
şu yorumlar geldi:

"Kurtlar Vadisi Osmanlı"

"Bali Bey, Memati'yi hatırladı"

"Fatih'in yerine de Polat gelse bari :)"

"Abdülhey, Memati'ye selam çakmış"

Kurtlar Vadisi sonrası ilk kez bir aradalar

Gürkan Uygun ile Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi sonrasında ilk kez bir yapımda bir araya geldi.



#TRT 1
#Mehmed Fetihler Sultanı
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