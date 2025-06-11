TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşamki bölümüyle sezon finali yaptı. Diziye, Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'si Gürkan Uygun, 'Mahmut Paşa' rolüyle dahil oldu. Bali Bey’i canlandıran Kenan Çoban’ın (Abdülhey), eski rol arkadaşına yaptığı gönderme akşama damga vurdu.
TRT 1'in sevilen yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, ikinci sezon finaliyle bu akşam izleyiciyle buluştu.
Çandarlı Halil Paşa'nın idam sahnesiyle gündem olan dizide, bir de Kurtlar Vadisi göndermesi de dikkat çekti.
Diziye, Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'si Gürkan Uygun, 'Mahmut Paşa' rolüyle bu bölümde dahil oldu.
Fetihler Sultanı'ndan Kurtlar Vadisi'ne gönderme
Dizide Bali Bey’i canlandıran ve geçmişte Kurtlar Vadisi dizisindeki Abdülhey rolüyle tanınan Kenan Çoban’ın, eski ve yeni rol arkadaşı Uygun'a yaptığı gönderme damga vurgu.
"Fatih'in yerine de Polat gelse..."
"Kurtlar Vadisi Osmanlı"
"Bali Bey, Memati'yi hatırladı"
"Fatih'in yerine de Polat gelse bari :)"
"Abdülhey, Memati'ye selam çakmış"
Kurtlar Vadisi sonrası ilk kez bir aradalar
Gürkan Uygun ile Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi sonrasında ilk kez bir yapımda bir araya geldi.