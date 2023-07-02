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Hayat

Mehmet Özhaseki paylaştı: İslahiye'nin deprem konutlarında sona gelindi

6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 17 bloktaki 399 konut yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

10:53 . 2/07/2023 Pazar
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İslahiye'nin deprem konutlarında sona gelindi.

İslahiye'nin deprem konutlarında sona gelindi.

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile yüzleşti. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkılan binlerce bina 50 bini aşkın vatandaşımıza mezar oldu. Bu süreçte devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi. Bir yandan kentler yeniden ayağa kaldırılırken bir yandan da vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Çalışmaların sürdüğü bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait ekipler büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de afet konutlarının 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanacağı sözü verildi. Böylelikle 11 kentte konutlar hızlıca yükselmeye başladı. Tamamlanan köy evleri teslim dahi edildi.

İslahiye'nin konutlarında sona gelindi

Bakan Mehmet Özhaseki de depremin vurduğu Gaziantep'teki çalışmalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Kentte en çok zarar gören ilçe İslahiye olmuştu.

"17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama kat ettik"

Buradaki deprem konutlarını paylaşan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama kat ettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.



#Mehmet Özhaseki
#Gaziantep
#Islahiye
19 dakika önce
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