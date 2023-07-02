Mehmet Özhaseki paylaştı: İslahiye'nin deprem konutlarında sona gelindi

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile yüzleşti. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili enkaza çevirdi. Yıkılan binlerce bina 50 bini aşkın vatandaşımıza mezar oldu. Bu süreçte devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi. Bir yandan kentler yeniden ayağa kaldırılırken bir yandan da vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Çalışmaların sürdüğü bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait ekipler büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de afet konutlarının 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanacağı sözü verildi. Böylelikle 11 kentte konutlar hızlıca yükselmeye başladı. Tamamlanan köy evleri teslim dahi edildi.