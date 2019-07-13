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Mehmet Şevket Eygi’nin vasiyeti: Biri kedime sahip çıksın

Mehmet Şevket Eygi’nin vasiyeti: Biri kedime sahip çıksın

Türkiye’nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi'nin 4 Temmuz tarihinde yayınlanan köşe yazısında "Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadeleriyle kedisine sahip çıkılmasını istemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi

Türkiye’nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Milli Gazete'de köşe yazarı olan Eygi, 4 Temmuz'da yayınlanan "Haberiniz var mı, soruyor musunuz?" başlıklı yazısında kedisiyle ilgili vasiyetini dile getirmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Öldüğünde cesedini beyaz bir beze sarıp temiz bir yere gömsün. Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok sevgi ister. Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum.

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