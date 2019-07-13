Mehmet Şevket Eygi’nin vasiyeti: Biri kedime sahip çıksın Mehmet Şevket Eygi’nin vasiyeti: Biri kedime sahip çıksın Türkiye’nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi'nin 4 Temmuz tarihinde yayınlanan köşe yazısında "Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadeleriyle kedisine sahip çıkılmasını istemişti.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2019, 01:55 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019, 03:15 Yeni Şafak