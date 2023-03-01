Meksikalı ekibin tercümanı Cumhuriyet'in 'Başımıza silah dayadılar' haberini yalanladı

Meksikalı ekibin tercümanı, Cumhuriyet'in görüşlerine yer verdiği Aydemir Taşova'nın gerçek dışı açıklamalarda bulunduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalara destek oldu. Enkazlarda kurtarma çalışmaları yapanlar arasında Meksika'dan gelen gönüllüler de vardı.
Cumhuriyet ekip lideri olduğunu öne süren Aydemir Taşova'nın açıklamalarını servis etti
Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde, kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin, güvenlik sorunları yaşadıkları, ekipmanlarının çalındığı ve başlarına silah dayandığı öne sürüldü. Cumhuriyet'in haberinde, Meksikalı ekibin başında olduğunu öne süren Aydemir Taşova'nın açıklamalarına yer verildi. 8 yıldır Meksika’da yaşadığını ve Türk kökenli olduğun söyleyen Taşova, AFAD'ın kurtarma ekiplerine çadır vermediğini, ekipmanlarının kaybolduğunu ve enkaz başında aşiret olduğunu söyleyen bir grubun başlarına silah dayadığını iddia etti.
Ekibin tercümanı iddialara cevap verdi
"Bu kişinin ekibin lideri olduğu ve eğitmen olduğu yalan"
Meksikalı arama kurtarma ekibinin tercümanı şu açıklamalarda bulundu: