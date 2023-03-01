Meksikalı ekibin tercümanı Cumhuriyet'in 'Başımıza silah dayadılar' haberini yalanladı

Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan. İspanyolca bile bilmeyen biri nasıl tamamı yalnızca İspanyolca konuşan bir ekibin lideri olabilir? Röportajında ekip ekip diye söz ettiği ekipten bir kişi bile bu şahsın kim olduğunu bilmiyordu.