Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından bir vatandaş siniri krizi geçirdi

Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan ayrılışının yankıları sürerken son toplantıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Akşener, adayla ilgili anket teklifinde bulununca Kılıçdaroğlu’nun hiddetlenip ayağa kalktığını ve kendi adaylığının ortak açıklamayla duyurulmasını talep ettiğini söyledi. Akşener’in bu açıklaması CHP’li gazetecilerin toplantıyla ilgili yazdıklarını yalanlıyor. Masaya dönmek için Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan vazgeçmesini şart koşan Akşener "Milletin talebini kabul etmesi durumunda hiç gurur yapmam" şeklinde konuştu.