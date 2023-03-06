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Hayat

Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından bir vatandaş siniri krizi geçirdi

CHP'nin başı çektiği altı muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı'nda yaşanan kriz, ülke gündemini günlerdir meşgul ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından yaşanan siyasi kriz eleştiri yağmuruna tutulurken, trajikomik olayları da beraberinde getiriyor. Akşener'in altılı masadan ayrılmasının ardından bir vatandaşın sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Muayene raporundaki, "'Bugün Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldı. Bütün ümitlerim bitti' diyerek evde her tarafı dağıtmış. Sinir krizi geçirmiş" ifadeleri dikkat çekti.

10:02 . 6/03/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Türk siyaseti, son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. CHP'nin başı çektiği 6 muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı, yaklaşık bir yıldır cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday olarak gösterdiği kulisleri sonrası, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrıldığını duyurdu.

Bir türlü aday çıkaramadılar

Türk siyasetinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşanırken, Altılı Masa'nın bir türlü aday çıkaramaması ve yaşanan çekişmeler eleştiri yağmuruna tutulurken, ilginç olayları da beraberinde getirdi.

'Bütün ümitlerim bitti' diyerek bütün evi dağıtmış

Altılı Masa'nın dağılmasından sonra bir vatandaşın sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda vatandaşın muayene raporu çok konuşuldu. Raporda, "'Bugün Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldı. Bütün ümitlerim bitti' diyerek evde her tarafı dağıtmış. Sinir krizi geçirmiş. 112 geldiğinde kendisini yerlere atmış. Polis eşliğinde tarafımıza getirilmiş" ifadeleri dikkat çekti.







#Meral Akşener
#Altılı Masa
#İyi Parti
19 dakika önce
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Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından bir vatandaş siniri krizi geçirdi
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