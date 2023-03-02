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Hayat

Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belli olacak. Altılı Masa'da adayın belirleneceği son toplantı öncesi Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ seçimin faturasını şimdiden kesti. Altılı Masa'nın Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini ifade eden Yanardağ, "Erdoğan kazanırsa sorumluluğu Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ta olacak" dedi.

11:12 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener - Merdan Yanardağ

Meral Akşener - Merdan Yanardağ

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında adaylık konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanardağ, Altılı Masa'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini söyledi.

Yanardağ,
"Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İYİ Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır"
dedi.



Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:

'Mansur Yavaş aday olabileceğine dair sinyaller verdi'

"Bugün bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iki ayrı televizyonda. İmamoğlu aday olmayacağını belirtmedi. Yavaş belirtse de son birkaç gündür aday olabileceğine dair sinyaller verdi. Tuhaf bir eşikteyiz.

'Meral Hanım'ın aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum'

Meral Hanım’ın hepimize sürpriz yapma olasılığını bir kenara bırakmıyorum. Parti içindeki gruplara bir takım kliklere yapmış olsun böyle bir ihtimal var. Veyahut Millet İttifakı’nda kimi direniş noktalarına kırmak için yapmış olabilir. Pekala Meral Hanım düşünüyor olabilir ki Kılıçdaroğlu değil başka bir aday seçilebilir adaydı. Kendi dediği gibi büyük tehlikeyi öncesinde savuşturmak gerekir. Kişisel hesaplar değil milletin hesabını yapmak gerekir diye düşünebilir. Bu olasılıkları bir yana bırakmıyorum. Meral Akşener’in kötü niyetli olduğuna da düşünmüyorum. Ama siyasal olarak yanlış değerlendirme yaptığını, AK Parti Erdoğan iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan bu seçimi bir daha kazanacaksa Türkiye’nin önündeki 100 yılını kaybetmek anlamına gelirse bunun sorumluluğu İyi Parti ve Meral Akşener'de olacaktır. Onunla beraber hala seçildikleri partinin kendilerini destekleyen siyasal ve toplumsal gücün niteliğinin farkında olmayan bu oyunda bir rol üstlenmeye çalışan iki belediye başkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Meral Hanım'ın bu konuşması yarın yapılacak toplantıyadır. Yanılma payım olabilir. Bizi yanıltabilir. Meral Hanım'ın büyük olasılık aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum.

'Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var'

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasetten silme operasyonu var. Meral Hanım, zaten başbakan adayı. Dolayısıyla, Siyasal İslamcı iktidardan sonra sağ iktidarla geçiş dönemi tasarlanıyor. Bu beşli çetenin operasyonudur. Beşli çete bir sermaye grubudur. AK Parti döneminde zenginlemiş bir yağmacı sermaye grubudur. Bunların operasyonu olabileceğini akıldan hiç çıkarmamak lazım."

Merdan Yanardağ depremde bile kin kustu: Bile bile bu gerici partilere oy verdiler
Merdan Yanardağ depremde bile kin kustu: Bile bile bu gerici partilere oy verdiler

Güneydoğu’da meydana gelen, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği binlercesinin yaralandığı tarihi deprem sonrası Türkiye’de yedi gün süreyle yas ilan edildi. Tüm ülke kenetlenerek afetzedeler için seferber olurken, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin sebebi olarak iktidarı destekleyen vatandaşları gösterdi. Yanardağ, “Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" dedi. 10 ilden hissedilen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Şehir merkezleri başta olmak üzere ilçelerde ve köylerde büyük hasar meydana geldi. Son bilgilere göre can kaybı 2 bin 316 olarak açıklanırken, binlerce yaralanın olduğu bildirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı olarak kayıtlara geçen, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen afet sonrası TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin faturasını iktidara oy verenlere kesti. Yanardağ, “İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır. Bu zihniyet, bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" dedi.

#Merdan Yanardağ
#Meral Akşener
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#TELE 1
2 gün önce
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Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener
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