Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener

Meral Akşener - Merdan Yanardağ
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında adaylık konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yanardağ, Altılı Masa'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini söyledi.
Yanardağ,
"Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İYİ Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır"
dedi.
Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:
'Mansur Yavaş aday olabileceğine dair sinyaller verdi'
'Mansur Yavaş aday olabileceğine dair sinyaller verdi'
"Bugün bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iki ayrı televizyonda. İmamoğlu aday olmayacağını belirtmedi. Yavaş belirtse de son birkaç gündür aday olabileceğine dair sinyaller verdi. Tuhaf bir eşikteyiz.
'Meral Hanım'ın aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum'
'Meral Hanım'ın aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum'
Meral Hanım’ın hepimize sürpriz yapma olasılığını bir kenara bırakmıyorum. Parti içindeki gruplara bir takım kliklere yapmış olsun böyle bir ihtimal var. Veyahut Millet İttifakı’nda kimi direniş noktalarına kırmak için yapmış olabilir. Pekala Meral Hanım düşünüyor olabilir ki Kılıçdaroğlu değil başka bir aday seçilebilir adaydı. Kendi dediği gibi büyük tehlikeyi öncesinde savuşturmak gerekir. Kişisel hesaplar değil milletin hesabını yapmak gerekir diye düşünebilir. Bu olasılıkları bir yana bırakmıyorum. Meral Akşener’in kötü niyetli olduğuna da düşünmüyorum. Ama siyasal olarak yanlış değerlendirme yaptığını, AK Parti Erdoğan iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan bu seçimi bir daha kazanacaksa Türkiye’nin önündeki 100 yılını kaybetmek anlamına gelirse bunun sorumluluğu İyi Parti ve Meral Akşener'de olacaktır. Onunla beraber hala seçildikleri partinin kendilerini destekleyen siyasal ve toplumsal gücün niteliğinin farkında olmayan bu oyunda bir rol üstlenmeye çalışan iki belediye başkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Meral Hanım'ın bu konuşması yarın yapılacak toplantıyadır. Yanılma payım olabilir. Bizi yanıltabilir. Meral Hanım'ın büyük olasılık aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum.
'Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var'
'Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var'
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasetten silme operasyonu var. Meral Hanım, zaten başbakan adayı. Dolayısıyla, Siyasal İslamcı iktidardan sonra sağ iktidarla geçiş dönemi tasarlanıyor. Bu beşli çetenin operasyonudur. Beşli çete bir sermaye grubudur. AK Parti döneminde zenginlemiş bir yağmacı sermaye grubudur. Bunların operasyonu olabileceğini akıldan hiç çıkarmamak lazım."
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#TELE 1
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