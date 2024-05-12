Meteoroloji 'MEUS' ile yangın risk haritaları oluşturuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından orman yangını tehlikesine karşı önceden önlem alınmasını sağlayan Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) geliştirildi.





Erken uyarı sistemi MEUS'un temelinde; sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren bir algoritma bulunuyor. Bu algoritmanın işlemesiyle orman yangını çıkma riski bulunan bölgeler anlık olarak haritalandırılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.





‘Her gün saatlik olarak hazırlanan verileri OGM ile paylaşıyoruz'





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de MEUS ile saatlik takip edilen veriler doğrultusunda olası yangın tehlikesine karşı önceden tedbir alınmasının sağlandığını belirtti.





Bakan Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirdiği MEUS ile sayısal hava tahmin modelinden alınan sıcaklık, nem ve rüzgar verileri ile bakı haritası kullanılarak, ülkemiz için gelecek 3 günü kapsayan orman yangını tehlike haritaları, saatlik olarak hazırlanıyor. Sistemde, rüzgarın hızı ve yönü, sıcaklık ve nem haritaları da yer alıyor. Tehlike oranları yüzde olarak sınıflandırılıp Türkiye haritası üzerinde renklendiriliyor. Her gün saatlik olarak hazırlanan verileri, Orman Genel Müdürlüğü ile de paylaşıyoruz" diye konuştu.





'Yeşil vatanımızı korumaya devam edeceğiz'





Çalışmaların merkezine, bilimsel bilgiyi ve teknolojik gelişmeleri aldıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bu kapsamda, yeşil vatanımız olan ormanlarımızı korumak için erken uyarı sistemi MEUS'u geliştirerek devreye aldık. Bu sistemle; orman sahamızı 7 gün 24 saat tarıyor, anlık olarak takip ederek risk analizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.





Bakan Özhaseki, her türlü imkanları kullanarak Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceklerini aktardı.



