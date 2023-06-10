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Hayat

Meteoroloji saat verip uyardı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri için yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

17:31 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kırşehir, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu, Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu'nun güneyi, Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde aralıklı ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji
#sağanak
#uyarı
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