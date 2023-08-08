Meteoroloji uzmanından kötü haber: Tam serinledik derken yeni sıcak hava dalgası geliyor

Ülke genelinde günlerdir etkisini sürdüren Eyyam-ı Bahur sıcakları bugün batı bölgelerinden başlayarak yurdu terk etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının azalacağını duyurdu. Fakat Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Tam serinleyeceğiz derken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Kerem Ökten, ''Kötü bir haberim var'' diyerek yeni bir sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağını duyurdu. Ökten, tarih vererek ''Rekor sıcaklıklar görülebilir'' dedi.

Ökten'in paylaşımda yer alan ifadeler şöyle: "Size kötü bir haberim var. 15 Ağustos'tan itibaren yeni bir Basra atağı geliyor. Ülke genelinde rekor sıcaklar görülebilir. Ege ve Güney Marmara da dahil. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacak. 1.500 metre yukarısı bile 35 derece olacak... 1 hafta rahatız. Havalar serinliyor. Güç biriktireceğiz. Sonra 15 Ağustos ve sonrasına hazırlanacağız. Siz önümüzdeki 1 haftanın tadını çıkarın."