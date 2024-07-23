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Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği bildirildi.

09:16 - 23/07/2024 Salı
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5 günlük hava raporu
5 günlük hava raporu
Meteoroloji
23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre sıcaklık ve nem ile boğuşan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışlar 36 il içinde geçerli olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkisi ile Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Eskişehir ve Ankara'nın güneyi, Kastamonu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ilk saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığı


Sıcaklıkların, Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Kuvvetli yağış uyarısı


Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam ilk saatlerinde Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Bölgelerimizde hava


MARMARA

Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


EDİRNE 23°C, 33°C


Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İSTANBUL 26°C, 33°C


Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BURSA 23°C, 35°C


Az bulutlu


KOCAELİ 24°C, 34°C


Az bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR 20°C, 36°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ 28°C, 42°C


Az bulutlu ve açık


İZMİR 26°C, 38°C


Az bulutlu ve açık


MANİSA 27°C, 42°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Göller yöresi, Toroslar mevkisi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 27°C, 36°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA 28°C, 32°C


Az bulutlu ve açık


HATAY 27°C, 34°C


Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu


ISPARTA 23°C, 37°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara ve Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 21°C, 36°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR 21°C, 35°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA 22°C, 36°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİVAS 16°C, 34°C


Az bulutlu


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU 19°C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU 17°C, 33°C


Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİNOP 23°C, 30°C


Az bulutlu


ZONGULDAK 23°C, 30°C


Az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 22°C, 37°C


Az bulutlu


ARTVİN 17°C, 29°C


Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN 22°C, 31°C


Az bulutlu


TRABZON 24°C, 29°C


Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 13°C, 29°C


Parçalı bulutlu


KARS 13°C, 27°C


Az bulutlu


MALATYA 21°C, 38°C


Az bulutlu


VAN 16°C, 30°C


Az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 25°C, 42°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP 26°C, 41°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT 26°C, 40°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 30°C, 42°C


Az bulutlu ve açık



#Meteoroloji
#İstanbul
#Kocaeli
#sıcaklık
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İstanbul dahil 36 il için serinleten haber! Meteoroloji tarih verdi: Şemsiyelerinizi hazırlayın gök gürültülü sağanak geliyor