Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre sıcaklık ve nem ile boğuşan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışlar 36 il içinde geçerli olacak? İşte il il hava durumu raporu.





Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkisi ile Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Eskişehir ve Ankara'nın güneyi, Kastamonu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ilk saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.









Hava sıcaklığı





Sıcaklıkların, Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Kuvvetli yağış uyarısı





Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam ilk saatlerinde Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









Bölgelerimizde hava





MARMARA





Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





EDİRNE 23°C, 33°C





Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İSTANBUL 26°C, 33°C





Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BURSA 23°C, 35°C





Az bulutlu





KOCAELİ 24°C, 34°C





Az bulutlu





EGE





Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR 20°C, 36°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ 28°C, 42°C





Az bulutlu ve açık





İZMİR 26°C, 38°C





Az bulutlu ve açık





MANİSA 27°C, 42°C





Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Göller yöresi, Toroslar mevkisi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 27°C, 36°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA 28°C, 32°C





Az bulutlu ve açık





HATAY 27°C, 34°C





Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu





ISPARTA 23°C, 37°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU





Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara ve Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 21°C, 36°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR 21°C, 35°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KONYA 22°C, 36°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİVAS 16°C, 34°C





Az bulutlu





BATI KARADENİZ





Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU 19°C, 32°C





Parçalı ve az bulutlu





KASTAMONU 17°C, 33°C





Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİNOP 23°C, 30°C





Az bulutlu





ZONGULDAK 23°C, 30°C





Az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 22°C, 37°C





Az bulutlu





ARTVİN 17°C, 29°C





Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN 22°C, 31°C





Az bulutlu





TRABZON 24°C, 29°C





Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 13°C, 29°C





Parçalı bulutlu





KARS 13°C, 27°C





Az bulutlu





MALATYA 21°C, 38°C





Az bulutlu





VAN 16°C, 30°C





Az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 25°C, 42°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP 26°C, 41°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT 26°C, 40°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA 30°C, 42°C





Az bulutlu ve açık







