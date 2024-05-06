Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok sayıda il için kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





Kuvvetli yağış uyarısı





Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









Zirai don uyarısı





Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hatay, Malatya, Muş, Siirt, Van, Batman'a sağanak yağış uyarısı verilirken; Erzincan, Giresun, Kars, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Trabzon ve Ardahan'a kar yağışı uyarısı verildi.





Kış geri döndü





Sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü.





Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Kadırga Yaylası ve Kadırga Yaylası'na yakın olan Davunlu Yaylası, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Şekersu Yaylası, Araklı ilçesinde bulunan Erikli Yaylası ve Köprübaşı ilçesinde bulunan Taşlı Yaylası da bu kar yağışından nasibini aldı. Dün gündüz saatlerinde yemyeşil olan yaylalar gece yağan karın ardından sabah beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 cm'yi bulduğu yaylalardaki görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedildi.





AKSARAY





Aksaray’ı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış akşam saatlerinde yeniden başladı. Meteoroloji'nin günler önce yaptığı uyarının ardından yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur yağışı bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Gün içerisinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağmur yağışı akşam saatlerinde il merkezinde de etkili oldu. Kısa sürede yerini sağanağa bırakan yağışlar trafikte de kısmen olumsuzluklara neden olurken İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda bekliyor. Sağanak yağış şehir genelinde halen devam ederken gece yarısı da devam edeceği meteoroloji tahminleri arasında.





ERZURUM





Erzurum’da hafta sonunda etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. İspir ilçesine bağlı Yedigöl Mahallesi'nde çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen araziye yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle meyve ağaçlarının kar yağışı ile birlikte soğuktan etkilenebileceğini ifade eden İspirliler, "5 Mayıs'ta yağan kar bizi şaşırttı. İnşallah meyve ağaçlarımız zarar görmez" dedi.





KAHRAMANMARAŞ





Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.











