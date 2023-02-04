Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

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Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu
Çok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlı
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu
Çok bulutlu
Çok bulutlu
Çok bulutlu
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
Çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı