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Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

12:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

HAVA SICAKLIĞI:
Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor

RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


EDİRNE
°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


İSTANBUL
°C, 8°C

Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu


KIRKLARELİ
°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı


KOCAELİ
°C, 9°C

Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu


EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


DENİZLİ
°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı


İZMİR
°C, 7°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı


KÜTAHYA
°C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı


MUĞLA
°C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı


AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.


ADANA
°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı


ANTALYA
°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı


MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA
°C, 2°C

Çok bulutlu


ESKİŞEHİR
°C, 4°C

Çok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlı


KAYSERİ
°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı


KONYA
°C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı


BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU
°C, 4°C

Çok bulutlu


DÜZCE
°C, 8°C

Çok bulutlu


KASTAMONU
°C, 5°C

Çok bulutlu


ZONGULDAK
°C, 8°C

Çok bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.


AMASYA
°C, 6°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı


SAMSUN
°C, 9°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu


TOKAT
°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı


TRABZON
°C, 10°C

Çok bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.


ERZURUM
°C, -5°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı


KARS
°C, -6°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı


MALATYA
°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı


VAN
°C, 0°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR
°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı


GAZİANTEP
°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı


SİİRT
°C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı


ŞANLIURFA
°C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı


#Meteoroloji
#Marmara
#Ege
#Akdeniz
1 saat önce
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Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı
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