Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor





RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.





EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu





İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu





KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı





KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu





EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.





DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı





İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı





KÜTAHYA °C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı





MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı





AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.





ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı





MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlı





KAYSERİ °C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı





KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı





BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu





DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu





KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu





ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.





AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı





SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu





TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı





TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.





ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı





KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı





MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı





VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı





GAZİANTEP °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı





SİİRT °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı





ŞANLIURFA °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı



