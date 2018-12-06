Hayat Metin Akpınardan üzücü açıklama Yolun sonu
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Metin Akpınar'dan üzücü açıklama: Yolun sonu​

Metin Akpınar'dan üzücü açıklama: Yolun sonu

Türk sinemasının usta oyuncusu Metin Akpınar, sosyal medya fenomenlerinin filminde rol aldı. 11 sene aradan sonra beyaz perdeye dönen Metin Akpınar, “Yaş 78 oldu. Yolun sonu gibi. Şöyle bir filmde oynayalım, gala yapalım" diyerek izleyicilere veda ettiğini ima etti.

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Metin Akpınar
Metin Akpınar

Sosyal medya fenomenleri Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt’un başrolünü Metin Akpınar, Perihan Savaş, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi usta isimlerle paylaştığı aksiyon komedi filmi ‘Kafalar Karışık’ın galası önceki akşam Maslak Uniq Hall’de yapıldı.

Gösterim öncesi kameraların karşısını geçen oyuncular soruları yanıtladı. 11 yıl aradan sonra setlere dönen usta oyuncu Metin Akpınar, “Beni bu film için iki şey ikna etti. 11 sene ara vermişim. Yaş 78 oldu. Yolun sonu gibi. Türkiye’de erkek yaş ortalaması 75.5… Şöyle bir filmde oynayalım, gala yapalım dedim. İkincisi genç sanatçı arkadaşlarımın benimle birlikte olmak istedikleri iletildi. Kırmam imkansızdı. Seve seve beraber olduk" şeklinde konuştu.

Erkan Can, Metin Akpınar, Güven Kıraç.

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