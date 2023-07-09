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Hayat

'Milletin evi' ücretsiz etkinliklerle halka açılıyor: Program Sinan Akçıl konseri ile başladı

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaz aylarında başkentliler için bir dizi ücretsiz konser ve etkinlik planlandı. Külliyenin sahnesi bu gece itibari ile halka açıldı. Sahneye çıkan sanatçı Sinan Akçıl, repertuvarındaki şarkıları başkentli sanatseverler için seslendirdi.

00:53 . 9/07/2023 Pazar
AA
Sanatçı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ücretsiz etkinlikler kapsamında konser verdi.

Sanatçı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ücretsiz etkinlikler kapsamında konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler, sanatçı Sinan Akçıl'ın konseriyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaz aylarında başkentliler için bir dizi ücretsiz konser ve etkinlik planlandı. Bu kapsamda sahne alan ilk isim, sanatçı Sinan Akçıl oldu.

Akçıl, repertuvarındaki şarkıları başkentli sanatseverler için seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler, Akçıl'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Bu ay iki konser daha olacak

Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu'nun konserleri gerçekleşecek.

Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı'na özel olarak hazırlanan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

"www.milletkultur.gov.tr" internet sitesinden merkezde düzenlenecek etkinlik takvimine ulaşılabiliyor, etkinlikler için davetiye oluşturulabiliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığının tüm etkinlikleri "@milletkultur" kullanıcı adı ile Instagram ve Twitter sayfalarından da takip edilebiliyor.

#Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
#konser
#Sinan Akçıl
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