Mimar İlyas Terzi depremden etkilenenler için 'acil barınma ünitesi' tasarladı

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İlyas Terzi
Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Mimar İlyas Terzi, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için 'acil barınma ünitesi' tasarladı.
Terzi, duvarları katlanabilen ve çok az yer kaplayan 6 metre boyunda, 2,40 metre genişliğinde proje geliştirdi. Kurulumu ve taşıması kolay olabilecek bir ahşap konteyner videosu çeken Terzi, 1/14 ölçekli bir mock up üzerinden bu ünitenin nasıl kurulacağını, maliyetini anlattı.
Paylaştığı videoda Terzi, “Biz buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için acil barınma ünitesi yapmak ihtiyacını duyduk” dedi.
Terzi, herkesin yapabilmesi için ünitenin teknik dosyasını da paylaşıma açtı.