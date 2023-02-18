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Hayat

Mimar İlyas Terzi depremden etkilenenler için 'acil barınma ünitesi' tasarladı

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Mimar İlyas Terzi, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için ‘acil barınma ünitesi’ tasarladı. Terzi, 24 metrekare büyüklüğünde yapılabilen barınma ünitesinin maliyetini ve kullanılabilecek malzemeleri de paylaştı.

11:48 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İlyas Terzi

İlyas Terzi

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Mimar İlyas Terzi, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için 'acil barınma ünitesi' tasarladı.

Terzi, duvarları katlanabilen ve çok az yer kaplayan 6 metre boyunda, 2,40 metre genişliğinde proje geliştirdi. Kurulumu ve taşıması kolay olabilecek bir ahşap konteyner videosu çeken Terzi, 1/14 ölçekli bir mock up üzerinden bu ünitenin nasıl kurulacağını, maliyetini anlattı.

Paylaştığı videoda Terzi, “Biz buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için acil barınma ünitesi yapmak ihtiyacını duyduk” dedi.

Terzi, herkesin yapabilmesi için ünitenin teknik dosyasını da paylaşıma açtı.






#Kahramanmaraş
#Deprem
#İlyas Terzi
#Acil barınma ünitesi
21 dakika önce
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Mimar İlyas Terzi depremden etkilenenler için 'acil barınma ünitesi' tasarladı
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