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Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat

Geçtiğimiz mayıs ayında 125 cc motosikletlerin de B sınıfı ehliyetlerle kullanılması için çalışmaların başlatıldığı açıklanmıştı. İlgili düzenleme henüz resmileşmediği için trafiğe 125 cc motosikletler çıkan sürücüler yapılan denetimlerde cezalarla karşı karşıya geliyor.

11:11 . 19/07/2023 Çarşamba
IHA
Arşiv

Arşiv

Geçtiğimiz aylarda motosiklet ehliyeti sınıflarında değişikliğe gidileceği, 125 cc yani A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği gündeme gelmişti. Ayrıca bu silindir hacmine sahip motoru kullanmak isteyenlerin motor sürüş kurslarından 2 ders alma şartı olacağı da belirtilmişti. Bu açıklamaların ardından konuyla ilgili mevzuatta herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Sadece açıklama üzerinden konunun yasalaşmasını beklemeden motoruyla trafiğe çıkan B sınıfı ehliyet sahibi sürücüler yetersiz ehliyetten kaynaklı cezalar yedi.

4 bin liralık bir idari para cezası var

Açıklamanın şu anda yürürlükte bir yeri olmadığını belirten hukukçular, 50 cc ve 125 cc silindir hacmi arasındaki motosiklet kullanıcılarının eğer ehliyetleri yoksa cezaya tabi olduğunu, b gibi durumlarda yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin liralık bir idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklarına, motosikletlerinin de 60 gün boyunca trafikten men edileceğine dikkat çekiyor. Güncel yasalara göre 50 cc'ye kadar olan motosikletler B sınıfı, yani otomobil ehliyetiyle kullanılırken, bunun üzerinde silindir hacmine sahip motosikletler içinse A1 sınıfı ehliyet gerekiyor. 500 cc üzerindeki motor hacmine sahip motorları kullanmak için ise A2 sınıfı ehliyet gerekiyor. 50 cc'ye kadar olan motosikletler ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince otoyollarda kullanılamıyor.



#İstanbul
#motosiklet
#ceza
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