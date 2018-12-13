Hayat Müge Anlıda şoke eden olay 4 ilde 6 nişanlısı var
AKTÜEL

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden olay! Müge Anlı programında sahte nişanlı şoke etti

Müge Anlı'da şoke eden olay: 4 ilde 6 nişanlısı var

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ağızları açık bıraktı. Hilal adındaki kadının 4 ilde 6 nişanlısının olduğu ortaya çıktı. 5 mağdur Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yaşadıklarını anlattı. Canlı yayına bağlanan bir kadın ise evlilik çetesinin önce gerçek bir evliliğe vesile olduklarını sonrasında ise insanları kandırarak aldıkları parayı aralarında bölüştüğünü ifade etti.

Yeni Şafak
Kılıktan kılığa giren 'Hilal' ismindeki kadının canlı yayında paylaşıldı.
Kılıktan kılığa giren 'Hilal' ismindeki kadının canlı yayında paylaşıldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Tevfik Karagöz olayında, şaşırtan gelişmeler yaşandı. Karagöz'ü dolandıran Hilal isimli kadının Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'da da 6 kişiyle daha böyle nişanlar yaptığı ortaya çıktı.

Dolandırıldığını söyleyen 57 yaşındaki Tevfik Karagöz, 37 Bin Lirasını geri alabilmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Fakat olayın perde arkasının bambaşka olduğu ortaya çıktı. Tevfik Beyi dolandıranların bir evlilik çetesi olduğu ve Türkiye genelinde birçok insanı böyle dolandırdıkları öğrenildi. Müge Anlı da bölümde Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'dan gelen 5 mağduru canlı yayına çıkarttı ve şikayetlerini dinledi. 6'ıncı mağdurun da yeni bir evlilik yaptığı için yayına katılamadığı öğrenildi.

Önce gerçek bir evlilik sonra sahte

İlerleyen dakikalarda da 'Milli Gelin'in dolandırdığı bir ailenin getirdiği görüntüler izletildi. Gelinin nişan esnasında çekilen görüntülerdeki rahatlığını gören Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi. Yine ilerleyen dakikalarda canlı yayında telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın, "Dolandırıcılık yapacakları yerlerde önce gerçek bir evliliğe vesile olurlar. Bu onların güvencesidir. Ardından bir ev, anne, baba ayarlarlar. Dolandırıcılığı yapıp ortadan kaybolurlar. Paraları da aralarında bölüşürler" diyerek evlilik çetesini anlattı.

Müge Anlı Arakan'a mahalle kurdu
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Müge Anlı Arakan'a mahalle kurdu

Müge Anlı'ya çıkan çifti polis götürdü
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Müge Anlı'ya çıkan çifti polis götürdü
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ilginç anlar yaşandı. Programda çocuklarını sattıklarını itiraf eden çift, stüdyoyu basan polisler tarafından apar topar götürüldü.
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