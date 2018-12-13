Müge Anlı'da şoke eden olay: 4 ilde 6 nişanlısı var

Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Tevfik Karagöz olayında, şaşırtan gelişmeler yaşandı. Karagöz'ü dolandıran Hilal isimli kadının Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'da da 6 kişiyle daha böyle nişanlar yaptığı ortaya çıktı.

Dolandırıldığını söyleyen 57 yaşındaki Tevfik Karagöz, 37 Bin Lirasını geri alabilmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Fakat olayın perde arkasının bambaşka olduğu ortaya çıktı. Tevfik Beyi dolandıranların bir evlilik çetesi olduğu ve Türkiye genelinde birçok insanı böyle dolandırdıkları öğrenildi. Müge Anlı da bölümde Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'dan gelen 5 mağduru canlı yayına çıkarttı ve şikayetlerini dinledi. 6'ıncı mağdurun da yeni bir evlilik yaptığı için yayına katılamadığı öğrenildi.

Önce gerçek bir evlilik sonra sahte

İlerleyen dakikalarda da 'Milli Gelin'in dolandırdığı bir ailenin getirdiği görüntüler izletildi. Gelinin nişan esnasında çekilen görüntülerdeki rahatlığını gören Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi. Yine ilerleyen dakikalarda canlı yayında telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın, "Dolandırıcılık yapacakları yerlerde önce gerçek bir evliliğe vesile olurlar. Bu onların güvencesidir. Ardından bir ev, anne, baba ayarlarlar. Dolandırıcılığı yapıp ortadan kaybolurlar. Paraları da aralarında bölüşürler" diyerek evlilik çetesini anlattı.

HAYAT Müge Anlı Arakan'a mahalle kurdu