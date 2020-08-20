Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de savaşılması yasaklanan aylardan biri olarak bildirilmiştir. (Tevbe, 9/36) Peygamberimiz de Muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip Ramazan ayından sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202-203; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6) Muharrem ayının onuncu günü aşûra (aşure) diye isimlendirilmiştir. Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettikten sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, sahabeye de tutmalarını emretmiştir.

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Efendimiz bir hadis-i şerifinde, “Aşûre gününün orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.

Muharrem ayında oruç

Ramazan orucunun farz kılınmasıyla Muharrem orucunun tutulmasını tercihe bırakmıştır. Peygamberimiz, Muharrem ayının sadece onuncu günü değil, dokuz, on ve on birinci günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69)

Hz. Ömer’in halifelik zamanında Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti resmi takvimin başlangıcı, Muharrem ayı da hicrî yılın ilk ayı kabul edilmiştir. Yani Hicrî takvimin yılbaşı Muharrem ayının ilk günüdür.

Muharrem ayı ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip muharrem ayı bugün başladı. Muharremin 10'uncu günü (Aşure günü) ise 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.