Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Muharrem ayı ne zaman?
DİNİ BİLGİLER

Muharrem ayı ne zaman? 2020 muharrem ayı hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman? merak ediliyor. Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de savaşılması yasaklanan aylardan biri olarak bildirilmiştir. (Tevbe, 9/36) Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. peki Müslümanlar için büyük öneme sahip muharrem ayı ne zaman?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de savaşılması yasaklanan aylardan biri olarak bildirilmiştir. (Tevbe, 9/36) Peygamberimiz de Muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip Ramazan ayından sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202-203; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6) Muharrem ayının onuncu günü aşûra (aşure) diye isimlendirilmiştir. Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettikten sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, sahabeye de tutmalarını emretmiştir.

Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?
HAYAT
Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

Efendimiz bir hadis-i şerifinde, “Aşûre gününün orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.

Muharrem ayında oruç

Ramazan orucunun farz kılınmasıyla Muharrem orucunun tutulmasını tercihe bırakmıştır. Peygamberimiz, Muharrem ayının sadece onuncu günü değil, dokuz, on ve on birinci günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69)

Hz. Ömer’in halifelik zamanında Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti resmi takvimin başlangıcı, Muharrem ayı da hicrî yılın ilk ayı kabul edilmiştir. Yani Hicrî takvimin yılbaşı Muharrem ayının ilk günüdür.

Muharrem ayı ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip muharrem ayı bugün başladı. Muharremin 10'uncu günü (Aşure günü) ise 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.

En güzel, anlamlı Hicri yeni yıl mesajları
HAYAT
En güzel, anlamlı Hicri yeni yıl mesajları
Abone Ol Google News
TOKİden ucuza konut

TOKİ'den ucuza konut

9 ilde 120 bin TL'den 400 adet satılacak!
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
CHPli Gürsel Tekin: Ankarada oturarak demokrasi mücadelesi verilmez

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta teklif yaptı.

Evlat katili mi <br>yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.
Her satırı dehşet

Her satırı dehşet

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü.
Müslümanlara<br>insanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.
Türkiye Suriye'de<br>kendi işini kendi halledebilir

Türkiye Suriye'de
kendi işini kendi halledebilir

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.
Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cuma günü bir müjde vereceğiz

​Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Libya'da<br>bizi izliyorlar

Libya'da
bizi izliyorlar

​Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.