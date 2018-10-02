Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı

Lindsay Lohan, mülteci bir ailenin çocuklarını ısrarla sahiplenmek istemesi anneleri sinirlendirdi. Sokakta gördüğü ailenin yanına yaklaştıktan sonra bir de canlı yayın yapan Lohan, ailenin red cevabına rağmen rahat durmayınca çocukların annesi tarafından yumruk yedi.

Independent’ın haberine göre, Lohan Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı. Bu sözler üzerine sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratına yumruk attı.

Videoda Lohan’ın, “Bana elini ver” diyerek, çocuklardan birini götürmeye çalıştığı sırada, çocuğun annesinin Lohan’a vurduğu görülüyor. Daha sonra ise Lohan’ın ‘şokta olduğunu ve çok korktuğunu’ söylediği duyuluyor.

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