Hayat Mülteci anne Lindsay Lohana yumruk attı
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Mülteci anne Lindsay Lohan'a yumruk attı

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Moskova’da gördüğü Suriyeli mülteci bir ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince yumruk yedi. Lohan, Instagram'da yayınladığı canlı videoyla tüm okları üzerine çevirdi.

Haber Merkezi Diğer
Lohan Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı.
Lohan Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı.

Lindsay Lohan, mülteci bir ailenin çocuklarını ısrarla sahiplenmek istemesi anneleri sinirlendirdi. Sokakta gördüğü ailenin yanına yaklaştıktan sonra bir de canlı yayın yapan Lohan, ailenin red cevabına rağmen rahat durmayınca çocukların annesi tarafından yumruk yedi.

Independent’ın haberine göre, Lohan Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı. Bu sözler üzerine sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratına yumruk attı.

Videoda Lohan’ın, “Bana elini ver” diyerek, çocuklardan birini götürmeye çalıştığı sırada, çocuğun annesinin Lohan’a vurduğu görülüyor. Daha sonra ise Lohan’ın ‘şokta olduğunu ve çok korktuğunu’ söylediği duyuluyor.

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