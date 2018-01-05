Münir Özkul'un ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Demans hastalığıyla 15 yıldır mücadele eden Münir Özkul'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

İşte ünlü isimlerin Münir Özkul'un ölümü ile ilgili açıklamaları:

Ali Poyrazoğlu: Bizler, onun yaptıklarını hatırlayarak kendimizi tatmin ediyorduk. Çok usta, yaptığından emin, bilerek, seçerek işini icra eden bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenir, ben bir tek 'Lüküs Hayat' filminde çalışmıştım. Hiç de zor değildi. Kaymak gibi bir adamdı.

Ediz Hun: Bütün camianın çok sevgilisiydi. Çok değerli dostumuz kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsan ilişkilerinde son derece saygılı bir beyefendiydi. Son senelerde zor dönemler yaşadı. çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Zarif kibar güler yüzlü. Bizle nasıl konuşuyorsa kamera karşısında o kadar doğaldı. üzüntüm çok büyük.

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Hülya Koçyiğit: Türk Sineması'na bütün kalbimle baş sağlığı diliyorum. Büyük bir değeri kaybettik. Acısı yüreğimi yaktı. Yeri doldurulamayacak çok özel bir sanatçı. Bu kadar güzel eserler bıraktı ki ardında, her zaman yaşayacak ve hep bizimle beraber olacak.

Ayşen Gruda: Dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Her zaman haber alıyordum. Epey zamandır göremiyordum. Bir hoca bir babaydı. Türkiye'nin değil, dünyanın başı sağolsun. Dünya çapında bir oyuncuydu. Oyuncular kolay kolay gelmiyor.

Erkan Can: Bursa'da 'Sersem kocanın kurnaz karısı' oyununu izledim orada çok şey öğrenmiştim hala onunla gidiyorum. Ustamızı kaybettik başımız sağ olsun. Münir Özkul'un öyle bir enerjisi vardı ki, bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bunu anca hissedebilirsin, görebilirsin. Ben bu enerjiyi sadece Münir Özkul'da gördüm. Şuan oyun hala gözümün önünde duruyor.

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Rasim Öztekin: Ustaların ustasını kaybettik. Büyük bir tiyatrocuyu ve sinema oyuncusunu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Beraber aynı oyuncuyu, sahneyi paylaştık. Onların karşısında oynadık ve onları sahne üstünde seyrettik. Onu izlerken seyretmeye dalardım. Çok önemli konservatuvarlarımızı kütüphanelerimizi kaybettik.





HAYAT Münir Özkul'un ölümü sanat dünyasını yasa boğdu