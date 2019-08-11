Hayat Munzurun serin sularında bayram coşkusu
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Munzur'un serin sularında bayram coşkusu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çocuklar, Kurban Bayramı'nı, Munzur Çayı'nın serin sularında yüzerek geçiriyor.

Haber Merkezi AA
Munzurlu çocukların bayram eğlencesi serin sular oldu.
Munzurlu çocukların bayram eğlencesi serin sular oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, Munzur Çayı'nın buz gibi sularında serinliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir köşesinden ziyaretçiyi ağırlıyor.

Her mevsim doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ovacık'a gelen misafirler, aşırı sıcak havadan bunaldıkları için Munzur Çayı'nın soğuk sularında yüzerek hem serinliyor hem de eğleniyor.

Munzur Çayı kıyısında kamp kurup piknik yapan ziyaretçiler arasında, çocuklar tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Anne ve babalarının gözetiminde çayda yüzen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden köprü, ağaç ve kaya gibi doğal platformlardan atlayarak güneşin ve suyun tadını çıkarıyor.

Tatilcilerden Gökhan Göçmen, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere İzmir'den Ovacık ilçesine geldiğini söyledi.

Ovacık'ın tatil yapmak için ideal bir yer olduğunu anlatan Göçmen, "Buranın doğası, insanı ve kültürü çok güzel. Burada Munzur Çayı'nda yüzüyoruz. Munzur Dağları'na gezmeye gidiyoruz. Vaktimiz çok güzel ve dolu dolu geçiyor" dedi.

Çocuklardan Ali Yılmaz da ailesiyle beraber tatili Ovacık'ta geçirdiğini ve havanın çok sıcak olmasından dolayı Munzur Çayı'nda yüzdüğünü söyledi.

Ekin Balcı da çayda yüzmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

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