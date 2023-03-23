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Hayat

Murat Kurum 'Sözümüz söz' diyerek paylaştı: Bugün sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illerde bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17 bin 902 konutun temeli atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz, yeniden yükselecek Anadolu! Sözümüz söz! 1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız!" ifadelerini kullandı.

10:27 . 23/03/2023 Perşembe
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Bugün deprem bölgesine inşa edilecek konutların temeli atılacak.

Bugün deprem bölgesine inşa edilecek konutların temeli atılacak.

Asrın felaketinin üzerinden 46 gün geçti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, yurdun güneyindeki 11 ili enkaza çevirmiş, 50 bini aşkın vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Büyük yıkımların yaşandığı kentlerde şimdilerde yaralar sarılıyor. Bölgede çadır ve konteyner kentler kurulurken, diğer yandan da önceki afetlerde olduğu gibi, 1 yıl içerisinde tamamlanan deprem konutları için bu felakette de sözler verildi.

İlk kazma vurulacak

Bu kapsamda ilk kazmalar vurulmaya başlandı. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir müjdeyi duyurdu. Bakan Kurum, depremlerden 46 sonra gün afet konutları için ilk temellerin bugün atılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli atılacak.

"1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Söz, yeniden yükselecek Anadolu!

Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına! Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına! Sözümüz söz! 1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız! Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz."




#Kahramanmaraş
#Murat Kurum
#Recep Tayyip Erdoğan
9 dakika önce
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