Murat Kurum 'Sözümüz söz' diyerek paylaştı: Bugün sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz

Asrın felaketinin üzerinden 46 gün geçti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, yurdun güneyindeki 11 ili enkaza çevirmiş, 50 bini aşkın vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Büyük yıkımların yaşandığı kentlerde şimdilerde yaralar sarılıyor. Bölgede çadır ve konteyner kentler kurulurken, diğer yandan da önceki afetlerde olduğu gibi, 1 yıl içerisinde tamamlanan deprem konutları için bu felakette de sözler verildi.