Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Murat Ülker bayram sılasını yazdı: Ananın gönlü balada balanın gönlü havada

22:06 19/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bayramı iş seyahatiyle geçiren Murat Ülker, aile tarihine dair anılarını paylaştı.
Murat Ülker, bayramını Singapur ve Hindistan’da iş seyahatiyle geçirirken LinkedIn’den “Ananın gönlü balada, balanın gönlü havada” sözleriyle paylaştı. Paylaşımında rahmetli annesinin öğütlerini hatırlatan Ülker, dedesi ve ninesinin 93 Harbi’ndeki zorlu kaçışlarını ve Tatar kökenini anlattı. Tarihçi İlber Ortaylı’ya duyduğu saygıyı da dile getiren Ülker, iş ve sosyal yaşamında benimsediği “MUTLU ET MUTLU OL” felsefesini vurguladı.

Murat Ülker, LinkedIn hesabından bayramını evden uzakta, Singapur ve Hindistan ekseninde iş seyahati yaparak geçirdiğini paylaştı. Rahmetli annesinin sözlerini hatırlatarak, “Ananın gönlü balada, balanın gönlü havada” diyerek iş ve aile arasındaki koşturmacasını dile getirdi.

Ülker, paylaşımında dedesi ve ninesinin 93 Harbi sırasında yaşadığı zorlu kaçışları da anlattı. Halamla birlikte Rus saldırısından İstanbul’daki bir cami avlusuna sığınan atalarının, Kırım’a dönüp Bolşevik Devrimi’ne tanıklık ettiklerini aktardı. Babası ve iki amcasının burada doğduğunu belirten Ülker, aile büyüklerinin çocukluklarından itibaren yaşadıkları zorluklar nedeniyle tüm dünyadaki çocukları mutlu etmeye adadıklarını yazdı.

Tarihçi İlber Ortaylı’ya da değinen Ülker, Ortaylı’nın Tatar kökenini hatırlatarak genç kuşaklara tarih ve coğrafyayı merak ve sevgiyle anlatma biçimini övdü. Ortaylı’nın çok dilliliğini ve dünya görüşünü kültürel bir manifestoya dönüştürdüğünü ifade etti.

Ülker, paylaşımının sonunda iş hayatındaki yaklaşımını özetleyerek, “Bisküvi, çikolatacı olarak dünyayı arşınlayarak herkesi mutlu etmeye çalışıyorum” dedi ve İstanbul’a olan bağlılığını vurguladı.



#Murat Ülker
#İlber Ortaylı
#Bayram
#Seyahat
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
