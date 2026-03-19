Murat Ülker bayram sılasını yazdı: Ananın gönlü balada balanın gönlü havada

Murat Ülker, LinkedIn hesabından bayramını evden uzakta, Singapur ve Hindistan ekseninde iş seyahati yaparak geçirdiğini paylaştı. Rahmetli annesinin sözlerini hatırlatarak, “Ananın gönlü balada, balanın gönlü havada” diyerek iş ve aile arasındaki koşturmacasını dile getirdi.

Ülker, paylaşımında dedesi ve ninesinin 93 Harbi sırasında yaşadığı zorlu kaçışları da anlattı. Halamla birlikte Rus saldırısından İstanbul’daki bir cami avlusuna sığınan atalarının, Kırım’a dönüp Bolşevik Devrimi’ne tanıklık ettiklerini aktardı. Babası ve iki amcasının burada doğduğunu belirten Ülker, aile büyüklerinin çocukluklarından itibaren yaşadıkları zorluklar nedeniyle tüm dünyadaki çocukları mutlu etmeye adadıklarını yazdı.

Tarihçi İlber Ortaylı’ya da değinen Ülker, Ortaylı’nın Tatar kökenini hatırlatarak genç kuşaklara tarih ve coğrafyayı merak ve sevgiyle anlatma biçimini övdü. Ortaylı’nın çok dilliliğini ve dünya görüşünü kültürel bir manifestoya dönüştürdüğünü ifade etti.

Ülker, paylaşımının sonunda iş hayatındaki yaklaşımını özetleyerek, “Bisküvi, çikolatacı olarak dünyayı arşınlayarak herkesi mutlu etmeye çalışıyorum” dedi ve İstanbul’a olan bağlılığını vurguladı.







