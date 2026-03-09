Murat Ülker paylaştı: Liderlik görünmeyeni görmektir

Murat Ülker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığı paylaşımda liderlik vurgusu yaptı. Liderliğin görünmeyini görmek olduğunu belirten Ülker, Pladis'in global liderlerinden biri olan Aslı Özen Turhan’ın hikayesini örnek olarak göstererek kariyer yolculuğunun sabır, emek ve dayanışma gerektirdiğini belirtti.

Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Liderlik, Görünmeyeni Görmektir.

Başarı her zaman doğrusal ilerlemez; tıpkı suyun tam 100 dereceye geldiğinde değil, o ısıda bir süre bekledikten sonra kaynaması gibi... Kariyer yolculuğu da böyledir: Sabır, emek ve o "görünmeyen" süreçteki dayanışma asıl dönüşümü yaratır. Azmü sebat gerekir!

Bugün pladis’in global liderlerinden biri olan Aslı Özen Turhan’ın hikayesi buna en güzel örnek. Yıllar önce bir toplantıda, Aslı çalışırken pusetle koridorda bekleyen o fedakar anneanneyi unutamam. Yıllar sonra Aslı global roller üstlendiğinde ise bu kez bayrağı eşi devraldı; çocukların İstanbul’daki düzenini o üstlendi.

İşte hayatın dengesi bu dayanışmada gizli.

Liderlik sadece büyük kararlar almak değil; bir annenin pusetindeki o bebeği, bir babanın üstlendiği sorumluluğu ve o insanın içindeki potansiyeli "görmektir."

Bazen bir kariyerin kaderini, en zor anda söylenen tek bir destek cümlesi değiştirir. İş hayatında fırsat eşitliği sadece kurallarla değil, insanların potansiyeline alan açarak ve onlara gerçekten inanarak sağlanır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; emeğiyle, zekasıyla ve sabrıyla dünyayı dönüştüren tüm kadınları kutluyorum."



