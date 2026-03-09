Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Murat Ülker paylaştı: Liderlik görünmeyeni görmektir

Murat Ülker paylaştı: Liderlik görünmeyeni görmektir

22:489/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Murat Ülker - Aslı Özen Turhan
Murat Ülker - Aslı Özen Turhan

Murat Ülker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığı paylaşımda liderlik vurgusu yaptı. Ülker, Pladis’in global liderlerinden biri olan Aslı Özen Turhan’ın hikayesini örnek vererek yaptığı paylaşımda, liderliğin yalnızca büyük kararlar almak olmadığına vurgu yaptı.

Murat Ülker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığı paylaşımda liderlik vurgusu yaptı. Liderliğin görünmeyini görmek olduğunu belirten Ülker, Pladis'in global liderlerinden biri olan Aslı Özen Turhan’ın hikayesini örnek olarak göstererek kariyer yolculuğunun sabır, emek ve dayanışma gerektirdiğini belirtti.

Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Liderlik, Görünmeyeni Görmektir.

Başarı her zaman doğrusal ilerlemez; tıpkı suyun tam 100 dereceye geldiğinde değil, o ısıda bir süre bekledikten sonra kaynaması gibi... Kariyer yolculuğu da böyledir: Sabır, emek ve o "görünmeyen" süreçteki dayanışma asıl dönüşümü yaratır. Azmü sebat gerekir!

Bugün pladis’in global liderlerinden biri olan Aslı Özen Turhan’ın hikayesi buna en güzel örnek. Yıllar önce bir toplantıda, Aslı çalışırken pusetle koridorda bekleyen o fedakar anneanneyi unutamam. Yıllar sonra Aslı global roller üstlendiğinde ise bu kez bayrağı eşi devraldı; çocukların İstanbul’daki düzenini o üstlendi.

İşte hayatın dengesi bu dayanışmada gizli.

Liderlik sadece büyük kararlar almak değil; bir annenin pusetindeki o bebeği, bir babanın üstlendiği sorumluluğu ve o insanın içindeki potansiyeli "görmektir."

Bazen bir kariyerin kaderini, en zor anda söylenen tek bir destek cümlesi değiştirir. İş hayatında fırsat eşitliği sadece kurallarla değil, insanların potansiyeline alan açarak ve onlara gerçekten inanarak sağlanır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; emeğiyle, zekasıyla ve sabrıyla dünyayı dönüştüren tüm kadınları kutluyorum."


#Murat Ülker
#Kadınlar Günü
#paylaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı