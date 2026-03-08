Murat Ülker paylaştı: Yıldız Holding'ten kadın istihdamında uluslararası başarı

Rapora göre Yıldız Holding, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da dikkat çeken başarılara imza attı. Uygulamaları, London Business School ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından vaka analizi olarak seçildi. Ayrıca holding, şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık performansını ölçen DIAL Global Inclusion Index 2025 listesinde dünyanın en kapsayıcı ilk 50 şirketi arasında yer alarak küresel bir tescil aldı.