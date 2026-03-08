Murat Ülker paylaştı: Yıldız Holding'ten kadın istihdamında uluslararası başarı

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayımladığı 2025 Kadın Platformu Raporu ile fırsat eşitliğini kurum kültürü haline getirdiğini bir kez daha vurguladı. Holding, gıda ve perakende sektöründe “Eşit Ücret Sertifikası” alan ilk kuruluş olarak öne çıkıyor. Murat Ülker, 8 Mart’ta kadınları kutlayarak raporun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in paylaştığı 2025 yılı raporu, grubun kadın istihdamı, girişimcilik ve tarımsal üretimdeki etkileyici dönüşümünü ortaya koydu.
Rapora göre Yıldız Holding, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da dikkat çeken başarılara imza attı. Uygulamaları, London Business School ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından vaka analizi olarak seçildi. Ayrıca holding, şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık performansını ölçen DIAL Global Inclusion Index 2025 listesinde dünyanın en kapsayıcı ilk 50 şirketi arasında yer alarak küresel bir tescil aldı.
Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;
2025 raporumuzdan bazı öne çıkan sonuçlar:
- • ŞOK Marketler’in “ŞOK’ta Ben de Varım” projesi ile kadın üreticilere sağlanan ekonomik değer 25 milyon TL’ye ulaştı; 250 binin üzerinde ürün satıldı.
- • SuperFresh’in “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamında 21 bin ton ürün kadın çiftçilerden alındı ve 168 milyon TL ekonomik değer yaratıldı. Kadın çiftçi oranı %5’ten %27’ye yükseldi.
- • 4.000’i aşkın kadın çiftçiye yapay zeka, finansal okuryazarlık ve ekolojik okuryazarlık alanlarında eğitimler verildi.
- • Ülker’in “Fındıktan Fazlası” ve “Kakaodan Fazlası” projeleri ile kadın çiftçilerin tarımsal üretimde daha güçlü rol üstlenmeleri destekleniyor. 2025 yılında mobil sağlık hizmetlerinden 2.500 kişi yararlandı.
- • Yıldız Ventures, kadın liderliğinde veya kadın ortaklığı bulunan 150’den fazla girişimi 6 milyon doların üzerinde yatırım büyüklüğüyle destekledi.
- • JOB Talent programı kapsamında staj sonrası kadroya alınan genç yeteneklerin %59’unu kadınlar oluşturdu.
Bu yolculuğun mimarı olan Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kurucusu Ali Ülker’e ve platformun çalışmalarına büyük katkı sağlayan Kadın Platformu Elçimiz Begüm Mutuş’a, ayrıca emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bilhassa YKBaşkanımız Mehmet Tütüncü beye teşekkür ediyorum.
Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer aldığı, fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı bir dünya hepimiz için daha iyi bir gelecek demektir.