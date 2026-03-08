Yıldız Holding’de kadın çalışan oranı yüzde 52’ye ulaştı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, fırsat eşitliğinin kurum için bir niyet değil ölçülebilir bir kurumsal gerçeklik olduğunu ifade etti.

MUTLU ET MUTLU OL

Kadın çalışan oranının yüzde 30’lu seviyelerden 2025 itibarıyla yüzde 52’ye yükseldiğini belirten Mehmet Tütüncü, terfi alan çalışanlar içinde kadın oranının yüzde 65’e çıktığını, yeni işe alımlarda ise kadın oranının yüzde 62 olduğunu söyledi. Tütüncü, "Yıldız Holding’de yaptığımız her işin merkezinde, 82 yıl önce temelleri atılan "Mutlu Et, Mutlu Ol" yaklaşımımız var. Ürettiğimiz her ürünü, kurduğumuz her iş modelini, attığımız her stratejik adımı, insanlara ve hayata değer katmak için atıyoruz. Bugün fırsat eşitliği alanında yaptığımız çalışmalar da bu yaklaşımın en somut yansımalarından biri" diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERE VE ÜRETİCİLERE FİNANSMAN

Yıldız Holding Kadın Platformu’nun yayımladığı rapora göre, grup bünyesinde yürütülen projeler kapsamında kadın girişimci ve üreticilere önemli katkı sağlandı. ŞOK Marketler’in "ŞOK’ta Ben de Varım" projesiyle kadın üreticilere 25 milyon TL ekonomik değer sağlanırken 250 binin üzerinde ürün satıldı. SuperFresh’in "Tarımın Kadın Yıldızları" projesi kapsamında ise 2022-2025 döneminde kadın çiftçilerden 21 bin ton ürün alınarak 168 milyon TL ekonomik değer yaratıldı. Ayrıca Yıldız Ventures, kadın liderliğinde veya kadın ortaklığı bulunan 150’den fazla girişimi toplam 6 milyon doların üzerinde yatırımla destekledi.







