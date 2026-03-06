Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
AJet'ten çocuklara özel yaz kampanyası: Yüzde 30 indirimli uçak bileti

AJet'ten çocuklara özel yaz kampanyası: Yüzde 30 indirimli uçak bileti

13:396/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
AJET indirim kampanyasında hangi güzergahlar var? İşte detaylar.
AJET indirim kampanyasında hangi güzergahlar var? İşte detaylar.

AJet'in çocuklu ailelere özel başlattığı yaz kampanyası ile belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletler çocuklara yüzde 30’a varan indirimlerle satışa sunuldu.

AJet’in indirim kampanyasının, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunduğu bildirildi. Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) içerisinde alınan biletler; bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

İndirimli biletlerin 1 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasındaki Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre seyahatlerinde tek yön, gidiş-dönüş ve iç hat aktarmalı uçuşlarda kullanılabileceği kaydedildi.

Kampanya biletlerinin, 6 Mart tarihinde saat 12:00’den 16 Mart saat 23.59’a kadar satışta olacağı aktarıldı. Kampanya süresince çocuk yolculara Basic biletlerin yanı sıra EcoJet, Flex ve Premium olmak üzere tüm bilet türlerinde de aynı oranlarda indirim sunulacağı bildirildi.

Biletlerin AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabileceği belirtildi.



#AJet
#indirimli bilet
#uçak bileti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay kura sonuçları: 500 bin konut Hatay TOKİ kazananlar tam isim listesi