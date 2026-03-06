AJet'ten çocuklara özel yaz kampanyası: Yüzde 30 indirimli uçak bileti

AJet’in indirim kampanyasının, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunduğu bildirildi. Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) içerisinde alınan biletler; bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.