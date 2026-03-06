Avrupalı gurbetçiye indirimli bilet

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa’da yaşayan 65 yaş üstü gurbetçilere yönelik yüzde 15 indirim kampanyası başlattı. Bugünden geçerli olacak kampanyayı 2026 yılı boyunca sürdüreceklerini belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Avrupa’ya çalışmaya giden ilk jenerasyon gurbetçileri Türkiye’ye çekmek istediklerini ifade etti. Kampanyanın şartlarına dikkat çeken Bolat, bir indirim kararının ise AJet tarafından alındığını anlattı. Bolat, aile indirim kampanyası kapsamında 6-16 Mart tarihleri arasında alınacak biletlerin 1 Haziran- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında kullanılabileceği bilgisini verdi. Bolat, birinci çocuk için yüzde 20, ikinci çocuk için yüzde 25, üçüncü çocuk ve üstüne ise yüzde 30 indirimli bilet satacaklarını dile getirdi.

BOLAT: 440 SEFER İPTAL ETTİK

THY’nin 2025 yılı bilançosunu ve gelecek hedeflerini anlatttığı basın toplantısında Bolat; İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasının havacılık sektörüne etkisini de değerlendirdi. 9 Körfez ülkesine yönelik 440 sefer iptal ettiklerini belirten Bolat, uçuş iptallerinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki artışın da ayrı bir maliyete neden olduğunu söyledi.

70-80 MİLYON DOLAR EK MALİYET OLUŞUR

Bu yılki planlamalarda petrolün varil fiyatını 65 dolar olarak öngördüklerini belirten Bolat, 80 dolar ve üstü fiyatlamaların uzun süre devam etmesi halinde aylık 70-80 milyon dolarlık ek maliyetle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Maliyetlerin bütün havacılık sektörü için arttığına dikkat çeken Bolat, saldırıların bir an önce son bulmasını diledi.

YATIRIMIN MERKEZİ İSTANBUL HAVALİMANI

2025’te İstanbul Havalimanı’nda 26 bin 640 kişilik ek istihdam sağlayacak 1,3 milyar dolarlık yatırımı tamamladıklarını anlatan Bolat, devam eden 1,4 milyar dolarlık yatırımları olduğunu ve bunların tamamlanmasıyla 10 bin kişilik ilave istihdam imkânı doğacağını kaydetti. Yatırımlarının büyük bölümünün İstanbul Havalimanı’ndaki tesislere yaptıklarını anlatan Bolat, Atatürk Havalimanı’nda ise veri merkezi kurduklarını anlattı. Bolat, bu yıl istihdamda yüzde 7’lik bir artış öngördüklerini de dile getirdi.

2,2 milyar dolar Esas faaliyet kârı

Türk Hava Yolları'nın 2025'te toplam gelirleri yüzde 6,3 artarak 24,1 milyar dolara ulaşırken, esas faaliyet kârı ise 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Uçak filosunu yüzde 5 büyüterek 516 adede çıkaran şirket, "İkinci 500" dönemini 92,6 milyon yolcu ve 2,2 milyon ton kargoyla tarihinin en yüksek operasyonel sonuçlarıyla karşılaştı. Düşen kargo birim gelirleri, yüzde 16,6 artan kargo hacmiyle telafi edildi. Bunun neticesinde şirket, toplam 3,4 milyar dolar kargo geliri elde etti. THY'nin iştirakleriyle birlikte toplam istihdamı 101 binin üzerine çıktı.

Hedefi 12’den vurmak istiyoruz

THY Genel Müdürü Bilal Topçu ise şirket kârlılığını %8'den %12’ye çıkarmak için yürüttükleri “Hedef 12” programı hakkında bilgi verdi. Teknoloji yatırımları ve operasyonel becerileri geliştirerek verimliliği artırmaya çalıştıklarını anlatan Topçu, “Hedefi 12’den vurmak istiyoruz” diye konuştu.











