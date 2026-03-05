Yeni Şafak
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke

15:255/03/2026, Perşembe
AA
Dünyada en fazla petrol rezervlerine sahip Körfez ülkeleri, petrol ihracatlarının neredeyse tamamını Basra Körfezi'nin ağzındaki Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor.

Venezuela 303 milyar varillik petrol rezervi ile zirvede bulunuyor.

267 milyar varil rezerve sahip Suudi Arabistan ikinci, 208 milyar varil rezerve sahip İran üçüncü sırada yer alıyor.

Kanada'nın 171, Irak'ın 145, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 113 milyar varil rezervi bulunuyor. 

Kuveyt 101, Rusya 80, Libya 45, ABD ise 45 milyon varil petrol rezervine sahip. 

