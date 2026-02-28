Yeni Şafak
AJet, Orta Doğu'daki bazı ülkelere yapılacak seferlerini iptal etti

13:5828/02/2026, Cumartesi
AA
AJet, Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar, Birleşik Arap Emirlikleri seferini ise bugün için iptal etti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin de söz konusu olabileceğini belirten Yeşilkaya, yolcuların güncel uçuş bilgilerine resmi kanalları üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.



