AJet, Orta Doğu'daki bazı ülkelere yapılacak seferlerini iptal etti

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.