Tabelalar bu gece yarısı değişiyor: Akaryakıta çifte zam

Orta Doğu'da tırmanan savaş gerilimi, akaryakıt tabelalarını yeniden değiştiriyor. ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan çatışmaların Hürmüz Boğazı'nı kilitlemesi, küresel petrol fiyatlarını son 20 ayın zirvesine taşıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Mart Cuma gününü 7 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine yeni zam bekleniyor. 'Eşel mobil' sistemi vergi yükünü hafifleterek artışın büyük bir kısmını frenlese de,hem benzin hem de motorin fiyatları bir kez daha yükselecek. İşte beklenen zamlı fiyatların detayları...
Küresel piyasalarda Orta Doğu ateşinin yansımaları sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla fırlayan petrol fiyatları, Türkiye'deki sürücüleri de yakından ilgilendiren yeni bir zammı beraberinde getirdi. Eşel mobil sisteminin frenleyici etkisine rağmen, bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorine zam geliyor.
SON 20 AYIN ZİRVESİ
Akaryakıt fiyatlarındaki bu tırmanışın temelinde Orta Doğu'da giderek derinleşen kriz yatıyor. ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefiyle başlattığı savaş yedinci gününe girerken, Tahran yönetimi kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatma kararı aldı.
İran Devrim Muhafızları bölgeden geçiş yapmaya çalışan en az 10 petrol tankerini hedef aldığı ve bazılarının batırıldığı bildirildi. Bu sıcak çatışma ortamı, tankerleri çok daha maliyetli ve uzun bir rota olan Ümit Burnu'na yönelmeye mecbur bıraktı.
PETROL 85 DOLARIN ÜZERİNE FIRLADI
ABD Ham Petrolü %8'in üzerinde sert bir yükseliş yaşayarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Brent Petrol Hızla yükselişe geçerek 85 dolar barajını aştı.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ
Petrol fiyatlarındaki bu sert çıkışın ardından akaryakıta zam kaçınılmaz oldu. Sektör temsilcilerinin daha önce belirttiği üzere, motorine hesaplanan 12 lira 45 kuruşluk ve benzine hesaplanan 3 lira 68 kuruşluk zammın %75'i "eşel mobil" sistemi sayesinde vergiden karşılanarak hafifletilmişti.
YENİ ZAM TARİHİ
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Mart Cuma gününü 7 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine yeni zam bekleniyor.
Benzin: Toplamda 2 lira 18 kuruşluk bir artış öngörülüyor. Ancak eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle bunun yalnızca 55 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorin: Toplam 4 lira 55 kuruşluk zammın, yine eşel mobil uygulaması sayesinde sadece 1 lira 14 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarını artıracak.
Gelecek olan 1 lira 14 kuruşluk artışın ardından motorinin litresi bazı illerde şu seviyelere yükselecek:
Ankara: 65,80 TL
İzmir: 66,07 TL
Antalya: 67,13 TL
Batman: 67,37 TL
Hakkari: 67,51 TL