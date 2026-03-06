Tabelalar bu gece yarısı değişiyor: Akaryakıta çifte zam

YENİ ZAM TARİHİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Mart Cuma gününü 7 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine yeni zam bekleniyor.





Benzin: Toplamda 2 lira 18 kuruşluk bir artış öngörülüyor. Ancak eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle bunun yalnızca 55 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.