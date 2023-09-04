Murat Ülker yazdı: Refik Anadol'un eseri algıları zorlayacak

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker , kişisel sitesinde yayımladığı yeni yazısında Exosphere Sanat Programı’nın ilk sanatçısı olarak seçilen Dijital ve Yapay Zeka Sanatçısı Refik Anadol 'un 'Sphere' adlı eserine dikkat çekti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

ALGILARI ZORLAYACAK

Las Vegas’ta bulunan devasa Spherevegas etkinlik alanı, Exosphere adı verilen yapıyla büyüleyici bir sanat deneyimi sunuyor. Dış cephesi dünyanın en büyük birleşik LED ekranı olarak tasarlanan bu yapı, sanatçılar için 360 derecelik devasa bir tuval görevi görüyor.

Exosphere Sanat Programı’nın ilk sanatçısı olarak, Dijital ve Yapay Zeka Sanatçısı Refik Anadol seçildi. 1 Eylül’den itibaren bu muazzam kürenin dış cephesini “Makine Halüsinasyonları: Sphere” adlı eseri süslüyor. Bu eser, yapay zeka ve verilerin birleştiği bir sanat eseri olarak alternatif gerçeklikler yaratıyor.

Anadol, bu eserle gerçekliği sorguladığını ve bütün bir binanın tuval olmasının algıları zorladığını ifade ediyor.

Spherevegas, 29 Eylül’de U2 konseriyle resmi olarak ziyaretçilere açılacak. Bu heyecan verici deneyimi kaçırmayın! Bu aynı zamanda dünya müziği ve teknoloji açısından büyük bir dönüşümün eşiğinde!

Sphere, iddiasına göre geceleyin aydınlatıldığında, sanki farklı bir gezegendeymişsiniz gibi hissettirecek. Kimileri bu mekanı “Metaverse döneminin başlangıcı” olarak kabul ederken, kimileri de “Gözlüksüz ve kasksız Sanal Gerçeklik” olarak betimliyor. Her ne olursa olsun, bu konser müziği ve teknolojiyi bir araya getirerek yeni ufuklar açacak.

Sphere, aynı zamanda video ve ses teknolojisinin sınırlarını zorlayacak deniyor. Anlatılanlar şöyle: Sahnenin arkasındaki devasa 16K çözünürlüklü LED ekran, görsel deneyiminizi daha da derinleştirecek. 167 bin hoparlör ünitesi ve 4D Spatial Audio ise sesi adeta bir sanat eseri haline getirecek. Sphere, 20 bin kişilik kapasitesiyle büyük bir izleyici kitlesini ağırlayabilecek ve iç mekanın ışıklandırması atmosferi büyüleyici kılacak.

Öyle görünüyor ki 29 Eylül’de yapılacak bu etkinlikle müzik tarihi adına büyük bir dönüşüm gerçekleşecek, heyecanlı…

Refik Anadol’la ilgili daha önceki yazılarımı da buraya bırakıyorum, onun yenilikçi işlerinin takipçisiyim. Hatta Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nün hemen girişinde “pladis veri uzayı”yla gelenleri karşılıyoruz.







