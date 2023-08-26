Murat Ülker'den Malazgirt Zaferi paylaşımı: İşte Ahlat’taki o mezarlık Anadolu’muzun tapusu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümüne özel bir paylaşımı okurlarına sundu.
'İşte Ahlat’taki o mezarlık'
"Bugün 26 Ağustos;
1071 – Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
1921 – Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki emri: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”
1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Batı Cephesi’nde Yunan Ordusu’na genel bir taarruza başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzu bizzat Kocatepe’den idare ediyordu."
Cumhurbaşkanımız da Ahlat Selçuk Mezarlığını ziyaret etti. O ziyarette çekilen fotoğraflardan."