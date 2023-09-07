Murat Ülker'den Mehmet Tütüncü'ye tebrik: 'Nasıl iyi bir lider olunur derseniz bu bakış açısıyla olunur derim'

Benim için bir diğer kıymetli husus da Mehmet beyin çalışırken yaptığı yüksek lisans; kendisi aslına makine mühendisliği mezunu ancak daha iyi bir lider olabilmek için Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji yüksek lisansı yaptı. Nasıl iyi bir lider olunur derseniz işte bu bakış açısıyla olunur derim."