Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Uzun süredir hayatta kalma mücadelesi veren ünlü sanatçı Muhterem Nur'dan acı haber geldi. Bu sabah 06.30 sıralarında tedavi gördüğü İstanbul

İstinye Devlet Hastanesi'nde 88 yaşında hayatını kaybeden Nur'u birçok kişi arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi olarak tanıyordu.

Kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı

Türk Sineması'nda onlarca filmde rol alan oyuncu ve şarkıcı olan Makedon göçmeni Nur'un gereçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. Annesini ve babasını hiç görmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942’de, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kamyonun altında İstanbul’a kaçırıldı ve Eyüp'te yaşamaya başladı. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp’te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğl798u oldu.

50'lerde keşfedildi

1950’lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu’nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku’ydu. İlk film teklifini 1950’lerin başında Muharrem Gürses’ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951’de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden’in yönettiği “Kanun Namına”ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku’ydu. Daha sonra Ümit Utku’nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

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1986'da Müslüm Gürses'le evlendi

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı “Üç Arkadaş”, Muhterem Nur’u “yıldız” sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç “dev” oyuncu ile başrolü paylaştı. Muhterem Nur sevgisi, 1960’larda, belki ancak sonraki “Türkân Şoray sevgisi” ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç’tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem’in gördüğü sevgiyi göremedi.” Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.



